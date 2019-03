El senador liberal Fernando Silva Facetti recordó que cuando se convocó a la reunión para determinar si era necesario insistir en la convocatoria al expresidente Horacio Cartes a la comisión, allí se decidió en mayoría que en el informe se iba a dejar constancia que el exmandatario no quiso presentarse ante los congresistas y que no se le envió las preguntas.

El integrante de la comisión Messer señaló que la investigación se desvirtuó y que se convirtió en una lucha de quién posee más fuerza. Criticó que ahora Rodolfo Friedmann pretende cambiar lo resulto.

“Lo hará de forma personal y no en representación de la comisión, a no ser que consigan el quórum. Con el tema mediático quieren volver a tratar. Yo no asistiré. Yo ya tengo mi informe, dejaré que ellos hagan lo que deseen”, dijo en entrevista con la 970 AM.

En otro momento remarcó que la Constitución Nacional establece inmunidades para los expresidentes de la República y además para los senadores, por lo que Cartes tiene fueros independientemente a cómo se lo considere, de acuerdo con el entrevistado.

NO CONFUNDIR ATRIBUCIONES

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte indicó a su vez a la misma emisora que no se debe confundir lo que es la comisión en sí, con los que la integran. “El presidente no debe confundir su función de administrador de la Comisión, con la función de la Comisión misma”, dijo respecto a la actitud de Friedmann.

El experto refirió que el encargado de la investigación no puede atribuirse funciones que le competen a la comisión y que a su parecer solicitar la intervención judicial excede las competencias de Friedmann.

“En principio, la decisión es nula porque excede las competencias del presidente de la Comisión”, expuso.

SERÁ DECISIÓN PERSONAL DE FRIEDMANN

Los legisladores Óscar ‘Cachito’ Salomón y Ramón Romero Roa coincidieron que el pleno ya se expidió sobre el caso Cartes y que si Friedmann toma una determinación, será una cuestión meramente personal.

“Ya fue cosa juzgada, la comisión ya analizó y resolvió en mayoría, entonces la acción del presidente es nula si pretende cambiarla. Si es que se reconsidera, se necesita mayor cantidad de miembros, el presidente por sí solo no puede disponer ninguna medida que invalide lo resuelto anteriormente”, resaltó Romero Roa.

A su vez el diputado colorado Justo Zacarías, también en charla con la radio 970 AM, calificó de irresponsable la actuación de la comisión al convocar de vuelta a sus miembros para cambiar lo que ya se resolvió.

“Cuando se resolvió que no era necesaria la comparencia de Cartes, tampoco era interesante hacerle la consulta. Eso se decidió. (Ahora se deja al descubierto que) solo era interesante llevarle (a HC) y hacer el show. Es irresponsable trabajar de esa manera. Es un circo esa comisión y no que pueda llegar a un resultado serio”, sostuvo.