Por Silde Oporto, periodista

El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Pedro Alliana, contó que el senador Enrique Riera “se retiró solo” del movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, debido a que este no le dio su “ok” para su candidatura como presidente del Partido Colorado para el 2020. “No tuvo esa actitud cuando fue candidato para presidir el Consejo de la Magistratura ni para estar en la lista del Senado”, ahondó. Es más, subrayó que ya se sabía, por antecedentes, que actuaría de esta manera si no era elegido como aspirante a titular partidario por la chapa de HC.

Alliana se refirió a las elecciones municipales del 2020 y mencionó que hasta el momento sigue en pie el pacto de unos comicios sin agravios y abogó por que se den consensos para varias candidaturas. Con respecto a la candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno, mencionó que fue el motivo por el cual se alejó el senador Enrique Riera y que el movimiento Honor Colorado aún no definió a su candidato.

–¿Qué opina sobre la actitud y acciones que tomaron los jóvenes en la sede partidaria?

–Nosotros, como autoridades del partido, tomamos como bochornoso lo que hicieron, realmente es un atropello a una institución tan importante como el Partido Colorado de jóvenes que fueron a patotear y que crearon problemas desde un comienzo con las elecciones juveniles. Es un sector del Partido Colorado que desde un comienzo creó problemas y trató de trabar las elecciones juveniles accionando judicialmente, queriendo instalar candidaturas que no reunían los requisitos, fuera de tiempo y de lo establecido en el cronograma que propuso el Tribunal Electoral Partidario; candidaturas sin antigüedad, incluso candidatos sin afiliación, candidatos que no estaban al día con su aporte partidario, que son los requisitos del estatuto del Partido Colorado. Patotearon, privaron de su libertad a honorables miembros del TEP, rompieron puertas, mesas, escritorios y computadoras de la Junta de Gobierno. Nosotros ya hemos accionado judicialmente y ojalá la Justicia rápidamente sancione a los culpables, y el Tribunal de Conducta también, porque todas estas denuncias también ya hemos remitido al Tribunal de Conducta.

–¿Estas denuncias podrían afectar a algunos de los candidatos a las elecciones juveniles del próximo año?

–Eso determinará después la Fiscalía o el juez encargado, o el Tribunal de Conducta, pero alguna sanción deben tener. No pueden ir a atropellar, a querer avasallar todo lo que encuentran a su camino y amedrentar, privar de su libertad a gente incluso de edad. El presidente del Tribunal Electoral (Sebastián González Insfrán) es una persona de edad ya avanzada, con problemas de salud, no le dejaron salir de su oficina.

–Con esta nueva fecha del TEP, del 16 de agosto del 2020, ¿será factible hacer comicios internos y municipales con los de jóvenes y mujeres?

–Sí, yo creo que es factible. Si ya el Tribunal Electoral Partidario fijó esa fecha, es porque están preparados, están capacitados para llevar adelante esas elecciones. Lo que no se puede hacer es llevar todas las elecciones juntas, hacer las elecciones juveniles y de la mujer juntamente con las elecciones internas partidarias e internas municipales. Eso sí sería ya imposible de realizar. Al final de cuentas, nosotros siempre quisimos hacer las dos elecciones (juveniles y de mujeres). Estos jóvenes, encabezados por Marcelo Centurión (Fuerza Renovadora Republicana), y otros desde un principio siempre crearon problemas, quisieron amedrentar.

–¿Económicamente está preparada la ANR?

–Eso vamos a ver. Si realmente el Ministerio de Hacienda y el Tribunal Superior de Justicia Electoral cumplen con lo que le corresponde al Partido Colorado, el desembolso en subsidio partidario y otro tipo de aporte que tenemos establecidos por ley sí vamos a tener. Vamos a gestionar de vuelta para las elecciones generales, para las elecciones internas si tenemos. Pero estamos preparando. Seguimos teniendo una cuenta bastante importante; 22.500 millones de guaraníes fue el monto del crédito que quitamos para las elecciones presidenciales del la Lista 1 y seguimos pagando.

LAS MUNICIPALES

–¿Cómo se preparan para las municipales atendiendo la coyuntura? ¿Sigue en pie el pacto de no agravio?

–Bajaron mucho los decibeles, más allá de lo que pasó en la Junta de Gobierno con estos 20 o 25 jóvenes. Aparte de eso, siguen las conversaciones y yo creo que se puede llegar a grandes acuerdos en ciudades departamentales importantes y en la capital del país también. Acá, lo importante, si no hay acuerdos (entre candidatos y corrientes), es que las internas, tratando de hacer un pacto de caballeros, se lleven a cabo sin muchos agravios. Lo importante es que se respeten los resultados de las internas y apoyar al candidato del partido que resulte ganador.

SALIDA DE RIERA

–Con respecto a la salida del senador Enrique Riera, de Honor Colorado, ¿esto afecta al movimiento?

–No, en absoluto. Yo creo que el senador Enrique Riera se fue y se fue solo él. Dijo que quería reactivar de vuelta su movimiento y creo que no llevó a ningún referente importante del movimiento Honor Colorado. Entonces, eso, política y estructuralmente, no le afecta al movimiento, estoy seguro que Honor Colorado tendrá otras figuras, otras personas que podrán también representar dignamente como candidato a la Lista 1. Y creemos que tenemos muchísimas chances de ganar nuevamente la presidencia de la Junta de Gobierno.

–Y… ¿por qué se retiró Riera?

–Enrique Riera se fue solo. Yo veo que el senador se retiró solo y, más allá de todas sus declaraciones, yo creo que él se fue porque el líder del movimiento (Horacio Cartes) no le dio su “ok” a su candidatura. No es porque no quería estar con fulano y con mengano, porque bien que no tuvo esa actitud cuando fue candidato de nuestro movimiento para presidir el Consejo de la Magistratura, no tuvo este inconveniente para estar en la lista del Senado con personas a quien hoy él critica. Repentinamente, cuando nosotros sabíamos que no iba ser la persona elegida para ser el candidato del movimiento Honor Colorado para presidir la Junta de Gobierno, hace este tipo de declaraciones.

–¿Honor Colorado ya tiene a su elegido?

–Tengo entendido que no, el líder del movimiento todavía no bajó una línea. Yo en su momento dije que el que más se perfilaba, el que se movía y estaba trabajando, era Enrique Riera. Yo creo que Riera fue un poco apresurado, una campaña un poco apresurada para la Junta de Gobierno, fue una decisión que él tomó. Pero era el único que se estaba moviendo y nunca le escuché al líder del movimiento decir este o aquel va a ser nuestro candidato. Había también conversaciones para ver un candidato de consenso para la Junta de Gobierno entre Honor Colorado y Colorado Añetete, y se estaba viendo crear un consenso de candidatos en capital, en Ciudad del Este, en Encarnación, entre otros lugares. Nosotros vamos a seguir dialogando y tratando de que esto se lleve adelante. Va a ser muy saludable impulsar candidaturas de consenso entre estos dos movimientos para varios cargos.

–¿Qué opina sobre el pedido de expulsión de Óscar González Daher y de Javier Díaz Verón, presentado por el senador Martín Arévalo?

–Yo soy presidente del partido, pero yo no soy el que toma las decisiones. Cada ciudadano, cada afiliado, tiene la libertad absoluta de pedir la expulsión de cualquier correligionario que esté o no imputado, que haya ido en contra del estatuto partidario, que haya hecho o estuvo implicado en algún hecho delictivo, que tenga procesos judiciales, cualquier afiliado tiene ese derecho. Hoy está en manos del Tribunal de Conducta, que es independiente, para que tome la mejor decisión. Yo no me he inmiscuido nunca en la labor del Tribunal de Conducta ni tampoco en la del TEP. Ambos tienen mucha solvencia, autoridad moral e independencia. Es lo importante para fortalecer esos espacios en los partidos políticos. Es más, si hoy vamos a hacer una evaluación de ambos tribunales, responden mayoritariamente al movimiento Añetete. Dejemos que ellos tomen la decisión más acertada que ayude a fortalecer al Partido Colorado.