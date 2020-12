En entrevista con Universo 970 AM, el parlamentario colorado señaló que aún falta mucho para las elecciones municipales, previstas para el 2021, aunque de igual manera ya se encuentra trabajando en su precandidatura en Asunción.

Destacó el hecho de estar bien posicionado en las encuestas, pese a que aún no iniciaron con la campaña electoral. En igual sentido, aseguró que “tienen el mejor equipo político de la capital”.

“Esta va a ser una elección en la que el poderío de la estructura va a primar porque por la pandemia va a ser difícil hacer concentraciones y reuniones grandes. El tema de las redes sociales va a jugar un papel fundamental”, refirió.

Durante la entrevista, recordó al exintendente Mario Ferreiro y dijo que éste “defraudó a la gente que le votó” porque no estuvo a la altura de lo que se esperaba. A raíz de esta situación, la ciudadanía hoy ve al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez “como Superman” porque sale a la madrugada y “se quita la foto con las obras que se realizan”, acotó.

Respecto a este punto, el senador colorado mencionó que todos los proyectos en ejecución se aprobaron ya en la administración anterior. “Mario Ferreiro ya hacía esas obras pero no publicitaba, pero la gente ya no le quería y no le aguantaba. Nenecho se paró frente a estas obras y la gente quita una conclusión de que apenas llegó y ya hizo eso”.

Arévalo manifestó que “el equipo de comunicación de la municipalidad hizo el trabajo de vender una imagen que hoy no es la real”, haciendo alusión a la figura del jefe comunal.

“Me preocupa como colorado y como asunceno que este muchacho continúe como intendente porque estoy seguro que de aquí a un año se van a ver las barbaridades que está haciendo”, sostuvo.