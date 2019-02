“Hoy estuve reunido con el Diputado Ulises Quintana y me confirmó que se va a candidatar a Intendente de CDE, la decisión esta tomada”, anunció el abogado Alvaro Arias, representante legal del legislador colorado.

Arias agregó que la candidatura será presenta “con o sin la chapa oficial”.

“No me expresó que no lo respaldan oficialmente, pero me aclaró que si el movimiento Añetete no considera su candidatura se lanzará de todas maneras”, añadió el abogado.

Ulises Quintana, permanece recluido en la cárcel militar de Viñas. El mismo fue procesado dentro del marco de la causa Berilo por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal dentro del tráfico de drogas artículo y tráfico de influencias.