Luego de haber estado recluido por 10 meses en Viñas Cue, el legislador Ulises Quintana fue reincorporado en la Cámara de Diputados. El mismo, en su defensa, alegó que es inocente, un perseguido político y que eso se evidenció tras ser liberado por la jueza Magdalena Narváez.

Tras aprobarse la reintegración del oficialista al circuito legislativo, la bancada de Honor Colorado optó por retirarse momentáneamente de la sesión, en repudio al procedimiento. Los cartistas adelantaron que volverán luego para debatir los demás puntos del orden del día, aunque la sesión ordinaria fue levantada por falta de cuórum, atendiendo que también el grupo oficialista se retiró del recinto, y en estos momentos se espera que sea convocada una extraordinaria.

“Nos retiramos por el procedimiento y porque venimos obrando mal. Vean en la Constitución Nacional que no está estiputado el permiso que se le dio a (Quintana). Nuestra bancada no se va a prestar a ir en contra de lo que dice la Constitución. Asume porque no hay otra opción, pero no estamos de acuerdo con la decisión de la jueza”, remarcó el líder cartista en Diputados, Bachi Núñez.

El político disidente indicó que todavía no se conversará sobre la pérdida de investidura de Quintana, quien está procesado por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, exportación e importación de drogas, asociación criminal y tráfico de influencias.