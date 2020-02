“Nadie llega a ningún lugar si va en contra de su país y de su bandera. No quiero que la historia nos agarre dando golpes, somos todos Asociación Nacional Republicana”, manifestó en un acto con los líderes.

El expresidente Cartes insistió en que trabajarán por el partido para construir la unidad, ya que aseguró que no le gustaría que por una pelea interna se pierdan intendencias y concejalías. "Fueron tiempos de tantas anécdotas dolorosas. Les quiero aclarar que nunca pedí un solo cargo ni voy a pedir. Si pedi respeto y no se respetó. Todo este esfuerzo sepan que no es con el gobierno. No comparto que PDP y otras personas manden más que ustedes. No quiero confusiones ni mentiras y si va a tener un costo, que lo tenga, pero este esfuerzo es partidario”, sentenció.

LA BÚSQUEDA DE LA UNIDAD

Horacio Cartes contó que el extitular de Itaipu, José Alberto Alderete, para proponerle una “operación cicatriz”, es decir, limar asperezas entre Honor Colorado y Colorado Añeteté. "Yo le dije que no quiero dos discursos, que si es sí a la unidad que así sea y si no, no. Nada de contradicciones”, advirtió.

Precisó que las “peleas de arriba” perjudican a los trabajadores, por lo que anhela la unidad más que nadie. “La salud de la República del Paraguay depende de la salud del partido y es mi deber trabajar por eso. La salud de mi partido se llama paz y perdón y yo voy a estar en primera fila para buscar esto”, finalizó.