En una reunión realizada en la Seccional 1 de Fernando de la Mora y que fue a invitación de los 4 presidentes de seccionales, con presencia del Gobernador Hugo Javier González, la diputada Pilar Medina, de Honor Colorado y el diputado Ángel Paniagua de Colorado Añetete, donde también estuvieron precandidatos concejales y dirigentes de bases, fue presentada la pre-candidatura a intendente de Fernando de la Mora del Dr. Edgar Quintana y buscarán la unidad partidaria en torno a la postulación de Quintana.

El postulante reconoció que no será fácil lograr la unidad partidaria, pero están dando el primer paso para buscar un acuerdo que les permita recuperar la intendencia fernandina. El intendentable informó que se convocó a todos los demás pre-candidatos a intendentes con una nota firmada por los 4 presidentes de seccionales para lograr la Unidad Partidaria en Fernando y hablamos con los líderes de Concordia Colorada liderados por el Presidente de la República, Don Mario Abdo Benítez y el ex Presidente de la República, Don Horacio Cartes que enviaron a sus representantes que son el Gobernador, la diputada Pilar Medina y el diputado Angel Paniagua que son los mediadores para lograr la unidad.

Quintana agregó que "nosotros invitamos a todos los líderes de nuestra ciudad, pre-candidatos a intendentes y a concejales para que estén presentes acá, porque creemos que la unidad es la única forma para recuperar la intendencia de Fernando de la Mora y la invitación se envió con la firma de los 4 presidentes de seccionales. Yo hablé vía whatsapp con el ex Presidente, Horacio Cartes que me pidió lograr la Unidad y que se le dé oportunidad al que esté mejor posicionado para que recuperemos la intendencia y también hablé con el Vicepresidente de la República que me manifestó lo mismo", agregó Edgar Quintana.

Por su parte el gobernador de Central, Hugo Javier dijo que "nosotros venimos para tratar de que haya Concordia Colorada en Fernando de la Mora y que no haya soldado caído porque la gente ya no quiere peleas sino propuestas y soluciones a sus problemas, destacó.

Asimismo la diputada Pilar Medina enfatizó que la idea es trabajar unidos así como ellos están trabajando unidos en la Cámara de Diputados, así como los líderes nacionales del Partido están trabajando unidos, "a nosotros nos corresponde buscar la Unidad en Central" indicó Pilar Medina quien espera que no haya dos pre-candidatos sino un solo intendentable colorado por Concordia Colorada en Fernando.

Finalmente el diputado Angel Paniagua, dijo que recibió muy contento la invitación para esta reunión porque estaba firmada por los 4 presidentes de seccionales y esto es muy plausible destacó. Concluyó que hoy tenemos solo 6 de 19 intendencias en Central pero eso debemos cambiar. Paniagua confía en que lograrán la unidad total en Fernando.