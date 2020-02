El encuentro está previsto para las 10:00 en el Pala­cio de Gobierno y se prevé la presencia aproximada de 20 presidentes de secciona­les, quienes entregarán un manifiesto a Abdo Benítez como respaldo a la ya deno­minada “operación cica­triz”, la cual no solo prevé establecer el consenso para las candidaturas a las intendencias, sino también para garantizar la goberna­bilidad al Ejecutivo.

Los colorados estarán acompañados por el ex director paraguayo de Itaipú y ex titular de la ANR, José Alberto Alde­rete, quien fue desig­nado por el ex mandatario Horacio Cartes y por Abdo Benítez como su principal enlace en torno al plantea­miento de lograr el anhe­lado abrazo republicano.

“Necesitamos que el Par­tido Colorado dé la tranqui­lidad a la Nación, al país, de que nosotros estamos apo­yando al presidente Mario Abdo Benítez y a todo su equipo administrativo de gobierno. Nosotros nece­sitamos que el Gobierno arroje resultados princi­palmente en lo económico, buscando el bienestar de los paraguayos y extranje­ros que eligieron vivir en nuestro país. En ese sentido va la búsqueda de la unidad en nuestro partido”, había comentado.

VISITARÁN A CARTES

Alderete indicó además que el mismo pronuncia­miento que entregarán los titulares de seccionales a Abdo Benítez también será remitido al ex mandatario Horacio Cartes, líder de Honor Colorado. Los comi­cios municipales internos y partidarios se realizarán el 12 de julio mientras que las generales se desarrolla­rán el 8 de noviembre, de acuerdo al cronograma del TSJE.

El proceso de unidad par­tidaria ya logró la adhe­sión de importantes refe­rentes políticos como los considerados “osos blan­cos” del Partido Colorado, que anteriormente se des­empeñaron como mandata­rios y titulares de la nuclea­ción colorada. Asimismo, los 14 gobernadores tam­bién realizaron lo suyo al ser los primeros en solici­tar el diálogo entre Cartes y Abdo Benítez por el bienes­tar no solo de la ANR, sino del Paraguay.

AGENDA DE ABDO BENÍTEZ

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene pre­visto desarrollar hoy su agenda de gobierno en el Palacio de López. Desde las 7:15 aproximadamente participará de la firma de convenio entre la Comisión Nacional de Telecomu­nicaciones y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). La finalidad del acuerdo entre ambas instituciones es para la adquisición de equipos informáticos que serán destinados a varios centros educativos.

Por otra parte, para las 11:00, en el marco de la conmemo­ración del Día de la Mujer Paraguaya, el mandatario Abdo Benítez realizará la entrega de aportes a artesanas paragua­yas por parte del Instituto Paraguayo de Artesanías (IPA), señalaron que participarán unos ocho comités de mujeres emprendedoras. La actividad también contará con la presen­cia de la primera dama, Silvana López de Abdo. El acto prin­cipal se realizará también en la sede del Palacio de Gobierno. Posteriormente, el mandatario continuará su agenda de tra­bajo en el horario de la tarde.