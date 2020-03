El precandidato a intendente de Asunción, Juan Manuel Brunetti, aclaró que su fotografía con Mario Abdo Benítez en el avión no significa que tenga el apoyo político del presidente para las internas coloradas y que su intención es conversar con todos los sectores.

Juan Manuel Brunetti compartió en sus redes sociales una fotografía con el presidente Mario Abdo Benítez en el avión, con quien regresó del Uruguay tras participar de la asunción de Lacalle Pou.

“Creo que a veces las fotos crean novelas que no son todas verdades, el presidente de la República es líder de un movimiento que hoy tiene dos candidatos y el expresidente (Horacio Cartes) también es líder de un movimiento que ayer oficializó la candidatura”, respondió Brunetti.

Consultado sobre su opinión acerca del Gobierno de Abdo, consideró que el mandatario tuvo un 2019 muy complicado debido a factores externos que hicieron que el año sea muy difícil económicamente.

En cuanto a la gestión de Horacio Cartes aseguró que fue un buen Gobierno en el que resaltó la transparencia y una nueva forma de hacer política.

“Conversamos de cuestiones políticas pero no tengo un apoyo del presidente de la República, sería muy irresponsable si hoy digo me subí al avión y eso implica que soy su candidato, eso no es cierto ,el presidente tomará su decisión en su momento”, afirmó Brunetti.

En cuanto a las encuestas en las que aparece muy mal ubicado, aclaró que hoy en día ya nadie cree en esos números y que él maneja sus propias en cuestas para saber a dónde apuntar.