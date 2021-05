El senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Blas Llano manifestó que actualmente desde la oposición no se cuenta con una figura política que permita aglutinar y conquistar al electorado paraguayo con miras a las presidenciales del 2023 para hacer frente al Partido Colorado.

“Yo creo que hay una amplia mayoría del pueblo paraguayo que piensa en la alternancia política, no solo gente que milita en la oposición, sino también los afiliados colorados. La diferencia con el año 2008 es que no tenemos ahora un candidato que acapare la simpatía popular como fue Fernando Lugo, hoy no lo tenemos, esa es la realidad”, manifestó.

“EL PLRA TIENE QUE LIDERAR EL PROCESO DE LA UNIDAD”

Al respecto, dijo que se manejan actualmente dentro del PLRA los nombres del empresario Norman Harrison y del senador Víctor Ríos, quien ya hizo públicas sus aspiraciones para el cargo de presidente de la República.

“Una vez que se aglutine a todo el Partido Liberal es más fácil salir a pedir el acompañamiento de las otras fuerzas de la oposición. El Partido Liberal tiene más responsabilidad por ser el principal partido de la oposición y tiene que liderar el proceso de la unidad. Tenemos dos personas que manifestaron su interés, uno es el senador Víctor Ríos y el otro que no lo hizo público, pero se escucha, es el empresario Norman Harrison”, refirió.

“DOS ELEMENTOS PARA GANAR LAS ELECCIONES”

Finalmente, el parlamentario sostuvo que la chapa presidencial debe estar liderada por el PLRA y para el cargo de vicepresidente tendrá que asumir el sector del Frente Guasu, si existe el consenso.

“Si hay un consenso el presidente de la República debe ser un liberal y para el cargo de vicepresidente de la segunda fuerza política que es el Frente Guasu, se deben dar 2 elementos para ganar las elecciones, en primer lugar la unidad del PLRA y en segundo de la oposición, pero nada de imposiciones”, sentenció el legislador a través de la radio 1.020 AM.