El abogado Marcelino Ayala manifestó su deseo de representar al movimiento del presidente de la República en la internas coloradas de 2020, específicamente como candidato a intendente de de la capital del departamento de Canindeyú, pero reconoció que deberá renunciar a este deseo por el elevadísimo costo económico de la chapa oficialista y competirá como candidato independiente

Ayala conversó con Radio Arandú 98.3, ocasión en que reveló el costo de la candidatura asciende a US$ 500.000, dinero que según el abogado fue solicitado por el líder distrital del movimiento, el conocido empresario Juan Ramón “Tito” Rojas, “estuve frente a él y le exprese mi deseo de candidatarme, propuse que vaya como miembro de la junta de gobierno y me apoye como intendente, luego me pregunta si tengo los US$ 500.000 para ser candidato”.

El político dijo sentirse decepcionado porque a pesar de su intención de trabajar por la ciudad no resultó suficiente para convencer a los líderes locales, “para recuperar parte de ese dinero tengo que ser intendente por 15 años y no comer, ni tampoco casarme”, ironizó. Tampoco entró en detalles sobre el uso que se le daría al dinero que eventualmente debía aportar para convertirse en el candidato.

Rojas supuestamente mencionó que siempre se pone ese monto, mientras que Ayala consideró que también podría tratarse de una estrategia para que decline de sus intenciones políticas, o tratarlo de menos ante el poder económico que ostenta Rojas en Salto del Guairá.

En otro momento Ayala dijo que el dinero se le entrega en mano a Rojas y la conducción distrital dispone libremente de ese dinero, supuestamente para los gastos que demanda una campaña electoral.

En la misma emisora, Tito Rojas hizo su descargo ante la grave acusación, si bien reconoció haberse reunido con Marcelino Ayala, de acuerdo a su versión el monto de 500.000 fue mencionado solo como un comparativo a lo que estaría invirtiendo el movimiento contrario en su campaña y no como un pedido directo.