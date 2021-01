El gestor de la operación cicatriz, José Alberto Alderete, mencionó que la Concordia Colorada ya avanza en numerosos municipios del país y adelantó algunos, pero reconoció que en ciudades muy importantes habrá puja colorada interna al no consensuar un candidato único.

El dirigente colorado José Alberto Alderete indicó a radio 650 AM que esta semana se reunió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y con el expresidente Horacio Cartes para analizar cómo marcha Concordia Colorada en los distintos distritos del país.

“Estamos marchando bien en la Concordia Colorada gracias a la madurez de la dirigencia, con consenso en candidaturas en más de 100 municipios de los 250. La próxima semana vamos a anunciar Concordia en muchos lugares, en capitales de departamentos y distritos de gran importancia. En lugares donde no hay concordia, queremos que haya una competencia electoral con reglas claras de juego y no haya persecución entre colorados”, dijo.

Alderete adelantó que no habrá concordia en Mariano Roque Alonzo, San Lorenzo y Lambaré. Dijo que no es imposible pero ve muy difícil conseguir un candidato único en Asunción por la fuerte competencia electoral. En cambio sí ya hay concordia en Capiatá, Itauguá, Nueva Italia, J. A. Saldívar, Villeta y probablemente en Luque. Mientras que en CDE tiene la esperanza de construir también un consenso en torno a una figura única.

El entrevistado indicó que Abdo es criterioso y prioriza primero el interés nacional y el partidario. Mientras que para Cartes es importante que el Partido Colorado se fortalezca, según resaltó.

Por otra parte, sobre las polémicas del Gobierno actual, el político colorado afirmó que no está entorpeciendo la unidad del partido político. “Cuando un partido político está en función de gobierno recibe la factura de la calidad de gestión. Los problemas que afectan a un dirigente no pueden entorpecer el proceso de unidad de un partido. (…) No es fácil tenemos marcha y contramarcha. Nadie dijo que iba a ser fácil”, indicó.