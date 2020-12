El intendente liberal de Caaguazú, José “Papu” Ríos, con­firmó que los convencio­nales ya están trabajando en los preparativos para la convención extraordina­ria, si el Directorio del Par­tido Liberal Radical Autén­tico vuelve a rechazar o no lo convoca para el domingo 20 de diciembre. “Hemos pre­sentado la reiteración de la solicitud para la convención y ante la eventual respuesta negativa del presidente (Efraín Alegre) ya estamos trabajando para la fecha de la autoconvocatoria de los convencionales”, afirmó en comunicación con La Nación.

POR LA NACIÓN

Igualmente, la convencio­nal Gloria Salinas informó a este medio que desde el momento que se dio entrada de la nota con las más de 300 firmas de convencio­nales con sus respectivos documentos y autenticados por escribanías, el Directo­rio encabezado por Efraín Alegre tiene un plazo de 48 horas de días hábiles para realizar la convocatoria, el pedido es para el 20 de diciembre próximo. Donde el único punto a ser tratado será el desdoblamiento de las elecciones internas par­tidarias, de las municipales.

Asimismo, señaló que si Ale­gre vuelve a rechazar o rehu­sarse a convocar a los con­vencionales, éstos se están preparando para autocon­vocarse ese día en una con­vención en forma virtual, en la que buscan analizar como único punto el desdo­blamiento de las elecciones.

“En la misma nota que pre­sentamos informamos al Directorio que si ellos no convocan, nosotros nos autoconvocamos en la forma virtual, respetando los pro­tocolos sanitarios, no va a ser presencial. También les decimos que si ellos quie­ren enviar un papelito para que marquemos nuestros votos, igual nosotros acep­tamos la forma que ellos decidan. Pero si el Directo­rio no acepta, nosotros tene­mos que forzar para que sea este 20 de diciembre la con­vención”, manifestó.

Por otra parte, comentó que se presentaron 301 firmas con la nota de pedido, pero que fueron mucho más las fir­mas, pero algunas estaban un poco desprolijas o no tenían los documentos respaldato­rios. No obstante, sostuvo que es la cantidad suficiente que exige el reglamento para peti­cionar el pedido de la conven­ción, que debe ser la mitad más uno de los 571 convencionales. “Necesitábamos 286 firmas, que son la mitad más uno de los convencionales y nosotros presentamos 301, en realidad eran muchas más”, precisó.

DIRECTORIO RECHAZÓ PRIMER PEDIDO

El pasado 19 de noviembre el Directorio del PLRA rechazó el pedido de varios intendentes y gobernadores liberales a realizar una convención extraordinaria, argumentando que carecía de las firmas del número de convencionales requeridos por el esta­tuto partidario. Igualmente, aseguraron que varias de las firmas eran falsas, o se presentaron fotocopias autenticadas.

Al respecto, uno de los apoderados del PLRA, Cristian González, había explicado que el estatuto establece que los pedidos deben tener la firma de la mayoría absoluta de los convencionales liberales. En cambio, la nota que se había presentado por los solicitantes fue una fotocopia autenticada por escribanía de un documento que contenía las firmas de los convencionales, pero que ya fue entregado el 11 de noviembre, previo a la convención que se realizó el 15 de noviembre.