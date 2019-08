“Estamos reclamando el espacio que corresponde a Horacio Cartes. Si el renuncia a su banca, debe asumir el suplente que fue electo y proclamado”, señaló el senador del movimiento Honor Colorado, Antonio Barrios.

Indicó que Horacio Cartes fue el senador más votado de la República y que asuman personas no electas ni proclamadas, es una “barbaridad jurídica”.

Barrios remarcó que Horacio Cartes no se manifestó ni a favor ni en contra respecto a esa banca. Sin embargo, alegó que si los senadores de Añetete consideran que el pedido de los legisladores cartistas no tiene peso alguno, entonces no hay nada que conversar juntos. “Nuestro pedido debe ser escuchado, es reclamar el derecho”, puntualizó.

El senador manifestó además que el presidente de la República, Mario Abdo, debe dar un “gesto” en pos de la unidad y mencionó como posibles ‘rajables’ a los ministros Arnoldo Wiens (Obras Públicas), Eduardo Petta (Educación) y Denis Lichi (Agricultura).