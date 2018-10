Daniel Centurión, asesor político del Presidente de la República, en charla con la 970 AM explicó que el encuentro se realizó mediante la apertura del presidente de la ANR, Pedro Alliana.

Indicó que “en un gesto de grandeza” el mandatario fue hasta la Junta de Gobierno. “Fue una reunión bastante amena, franca, cordial. Solamente se habló de las cuestiones institucionales y los cargos vacantes en la Junta de Gobierno (del fallecido Luis Gneiting y del canciller Luis Alberto Castiglioni), no se habló de cosas accesorias”, dijo.

Centurión indicó que la unidad partidaria es reclamada por todos los dirigentes de la nucleación. “Esta unidad es ansiada por todos los colorados”, acotó.

Sostuvo además que el mandatario reconoció que está en el poder y que las veces que lo requiera el Partido Colorado estará ahí para apoyar.

No se habló de un encuentro entre Marito Abdo y Horacio Cartes, según Dani Centurión, quien refirió que es natural que los miembros deseen que su líder se siente junto al presidente. Sí ambos conversaron telefónicamente durante cinco minutos.

“¿Vos no tenés problema Presidente de saludarle al líder del Movimiento Honor Colorado?”, fue la pregunta de Alliana al presidente Mario Abdo. La respuesta fue “yo no tengo problema”. Fue un saludo cordial”, explicó también a radio Monumental.

NO ES FÁCIL TRATAR CON AMBOS

A su vez, Alliana indicó que la Junta no podía sesionar a causa de la masiva ausencia de un grupo de colorados y que ante esa situación se comprometió a reunirse con todos los sectores para conciliar los problemas que se tenían. “Había un descontento en Colorado Añetete por los espacios de poder. Entonces me reuní con él y también el sector de Lilian Samaniego”, afirmó.

El diputado comentó que encontró el momento propicio para llamar a Cartes y pasarle el teléfono a Marito para que ambos puedan ponerse al tanto. Acotó que no llegó a escuchar de qué hablaron y comentó que Abdo le dijo: “espectacular, te agradezco”, tras cortar la llamada.

Sobre una eventual reunión entre ambos líderes, dijo que al regreso del presidente de la República de Taiwán se podría concretar ese encuentro. “Los dos no tienen un carácter fácil. Cartes, como el hermano mayor que no tengo y aprecio mucho, no es fácil (tratar) con él, y con Marito también es así. Los perros creen que es fácil. Tenés que saber cómo entrarle a los dos, ocurrieron muchas cosas luego de las internas. No es fácil convencer a estas dos personas que hablen luego de todo lo que pasó en las internas”, afirmó a la 970 AM.

Celebró que la unidad del partido colorado ya está sellada y que únicamente faltan algunos gestos para concretar plenamente. En ese sentido adelantó que todos los diputados colorados mantendrán una reunión en los próximos días, aunque resaltó que esto no conllevará a que todos integren una misma bancada.

Por su parte, Fernando Ayala, secretario ejecutivo de la ANR, manifestó su alegría por el acercamiento entre ambos movimientos de la nucleación colorada. “Estoy muy optimista. Tal vez después de esto se dé la reunión con el líder de Honor Colorado también”, indicó a 1000 AM.