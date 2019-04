Ante una buena concurrencia, el ex mandatario de la República insistió en dar oportunidades, que fue el eje sobre el que giró el conversatorio.

Entre sus principales objetivos, Cartes dijo que "la oportunidad para ustedes es lo más importante. No tenemos siempre que depender del Estado".

"Ya que no pienso pugnar por cargos me siento con mayor libertad para hacer esto que me gusta, que es trabajar por y para ustedes", manifestó.

Horacio Cartes agradeció asimismo al Partido Colorado. "Esta nucleación me dio la llave para conocer a ustedes y representarlos sin aferrarnos a cargos".

"Muchos problemas no podremos atender, pero crearemos una red de permanente contacto. Así será más fácil canalizar los pedidos", añadió.

Entre las metas del empresario y presidente del club Libertad están impulsar a los jóvenes a estudiar y facilitarles de medios para que eso sea una realidad.

"Los espero la semana que viene en mi casa. Vamos a ponernos en práctica y tratar de no depender más del Estado", dijo y en ese sentido apuntó a la universidad hebrea.

Refirió que "me gustaría que esa sea ya una constante" y sugirió comenzar con la cesión de al menos cincuenta becas.

"Debemos comenzar a trabajar por nuestros propios medios. A eso tenemos que acostumbrarnos. Ya no depender más de uno que gana las elecciones y cree que lo ganó todo", indicó.

Recordó que en su tiempo de presidente, la Secretaría Nacional de Promoción Profesional "otorgó más de cuatro mil certificados" y dejó a los jóvenes que "elijan la carrera que quieran".

"Los jóvenes quieren dignidad. Quieren trabajar y estudiar y pondremos el máximo esfuerzo posible", manifestó, ya en respuesta a las primeras requisitorias de los presentes.

Insistió en que "la gente no me pedía plata. Sólo me pedían oportunidad. Estudiar es un derecho y haremos lo que podemos. Hagamos el esfuerzo de ir a los mejores lugares para estudiar".

"De eso se trata la vida. De estudiar y trabajar. Quiero ser más que un movimiento.Me gustaría ser una familia y con ustedes estoy seguro que se puede. Ustedes son mi mayor motivación", afirmó.