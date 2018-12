González negó la información publicada en diario La Nación relacionada a las cuentas bancarias del prófugo de la justicia entre 2011 y 2013, cuando Rodríguez ejercía el cargo de gerente comercial en el BNF.

La ministra detalló que su esposo ingresó al BNF a los 18 años y ocupó importantes cargos antes de pasar a la banca privada, con relación al caso Messer, “efectivamente no se acordaba, no le tiene en su registro, razón por la cual llamó al banco y averiguó y su firma no figura en ningún lado”, mencionó González en contacto con Radio 1000 am.

De acuerdo a los registros, la cuenta se abrió en Ciudad del Este con aprobación del gerente de dicha ciudad y aunque se haya abierto en Asunción, la cadena de responsabilidades no llegaba a su esposo, por cuestiones de procedimiento no participó ni siquiera de la transferencia”, aseguró.

Tanto González como Rodríguez, esperan que este último sea convocado por la comisión legislativa que investiga el caso Messer, “el que nada debe nada teme, creo que los medios deben ser serios y averiguar bien porque quedo políticamente expuesta”, puntualizó la titular de Seprelad.