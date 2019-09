En el momento más candente de la crisis política, con el pedido de juicio político en marcha, todo hacía suponer de una alianza interna entre los liberales. Ahora la situación volvió a ser como antes: llanismo y efrainismo, enfrentados.

“Efraín Alegre es un sonámbulo político. Eso es lo que opino de él. (Primero impulsó el juicio político). Después pidió auxilio para bajarse cuando ya no había los votos, pidió auxilio a todo el mundo, fíjense quiénes fueron los liberales que no estuvieron a la hora de votar, de qué sector interno son”, lanzó este martes Blas Llano.

Durante una entrevista con la 730 AM, el legislador liberal no quiso hablar sobre una posible alianza de su sector con el oficialismo colorado y alegó que su visita a Abdo Benítez, en el Palacio de López, no fue un guiño político. “Habría que preguntarle al Presidente de la República”, esquivó.

Misma respuesta dio cuando fue consultado sobre cuál habría sido el pacto entre Honor Colorado y Colorado Añetete para no proseguir con el juicio político al Poder Ejecutivo.

Llano afirmó que en la política siempre se dan acuerdos coyunturales y que desde el llanismo acompañarán todas las buenas políticas, sin que haya cargos de por medio.