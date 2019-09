Los políticos consideran que la cumbre de poderes no tendrá resultados esperados, sino que será únicamente “una reunión de amiguis” para la foto. El encuentro arrancó puntualmente a las 07:30 de este miércoles.

Este miércoles se reúnen en el Congreso el titular del Poder Legislativo, Blas Llano; el del Ejecutivo, Mario Abdo Benítez; de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Euge­nio Jiménez Rolón, y de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana.

Consultada sobre el alcance que tendrá este encuentro, la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), manifestó que “esta cumbre de poderes es una reunión de amiguis con cargos”. Criticó que no se incluya a todos los actores de la sociedad y expertos.

La congresista señaló a la radio Universo 970 AM que esta actividad servirá para aumentar los egos, a no ser que los asistentes se comprometan a tomar decisiones concretas.

“Me parece ridículo que se haga una cumbre para respetar la ley del déficit fiscal para la elaboración del Presupuesto General de la Nación - PGN 2020”, dijo en otro momento sobre uno de los puntos que serán abordados.

E’a cumbre de “poderes” mañana a las 7:00 he’í hikuai con abierta exclusión de la representación parlamentaria de las minorías jamás nos consultaron, jamás nos invitaron. Sería como una reunión de amiwis sin preguntas incómodas, ni grandes cuestionamientos #Cumbredeamiwis — Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) September 3, 2019

Coincidió el senador cartista Sergio Godoy, quien en charla con la radio 650 AM indicó que no estaba convencido de que el encuentro pueda servir para mejorar la crítica situación actual. “Las cumbres de poderes funcionan cuando son convocadas desde el Ejecutivo, pero esta fue una iniciativa de un político que fue a golpear las puertas. Será un mero formalismo. No pasará gran cosa”, remarcó el legislador.

A su vez la integrante del Frente Guasu, Esperanza Martínez, alegó que la reunión de las autoridades de los tres poderes del Estado podría servir solo para la correspondiente fotografía. “Nosotros tenemos pocas esperanzas y mucha desconfianza de los resultados que pueda tener esta cumbre por la poca credibilidad que se tiene en el presidente de la República y por los gestos que ha tenido ya después de la crisis política”, expresó en comunicación con La Unión.

Un fuerte dispositivo policial se desplegó en las inmediaciones del Congreso Nacional, donde las autoridades citadas analizarán la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 y las políticas de estado respecto a las hidroeléctricas Itaipú y Yacyretá.