En un audio que está corriendo por WhatsApp donde hablan supuestamente el precandidato a la intendencia de Asunción Daniel Centurión con el concejal Omar Pico y otro funcionario Arturo Machado, plantean usar dinero público para las próximas internas coloradas y hacer trampa para ganarle a Óscar Rodríguez y admiten que voto a voto no podrán con él. También aseguran tener la bendición del presidente Mario Abdo Benítez.

Centurión explica que la estructura del Estado está a favor de ellos y que se debe hacer sentir eso, también dice que el presidente Mario Abdo Benítez le convoca a una reunión a todos los que todavía no están involucraron en su proyecto el próximo jueves. “Marito convoca a los que todavía no se involucraron y me convoca a mi a las 7:30 de la mañana…”

Seguidamente alardea de la plata del Estado que tienen a su favor y que él es el elegido por el presidente Abdo Benítez para llegar a la intendencia de Asunción por lo que no se escatimará en gastos.

“El tipo (Mario Abdo Benítez) nio tiene 230 millones de dólares y la lapicera, así nomas es y nosotros tenemos que desembarcar el Estado paraguayo, porque después el mano a mano ya es una cuestión mía…”

“El padrón está hecho por seccional, la forma de votar está hecho por seccional, todo está hecho por seccional, la estructura partidaria ahí tenemos que bajarle al Estado paraguayo y en la interna para que me enciendan toda la participación ciudadana va a ser baja por el tema del COVID, hay que apostar a la estructura, no tenemos tiempo nosotros en disputarle a Nenecho el voto ciudadano, hay que anularle el voto ciudadano” señala Omar Pico, quien habla claramente de hacer trampa con la estructura que tienen en las secciónales coloradas de Asunción.

“Pero, Omar, el voto ciudadano es 35% y 65% es la estructura…” apunta Daniel Centurión a lo que replica Pico “hay que anularle…”

Finalmente Arturo Machado, le dice a Centurión que aplique la más vieja y sucia práctica de la política, el prebendarismo y le recomienda al precandidato tomar la factura de la ANDE de cualquier persona y pagarla, para asegurar ese voto.