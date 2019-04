“Tengo testimonios sobrados que dijo la semana pasada en su grupo de adherentes, que ahora me iba a agredir porque le reclaman que me tenía miedo. O sea, yo ligué para que él le demuestre a su gente que no me tiene miedo”, sostuvo el senador Juan Carlos Galaverna en comunicación con Radio Ñandutí.

Calé dijo que su colega “ha perdido totalmente la noción de los valores. La ira no habilita a ir a conductas fuera de lugar como estas”.

“Yo no creo que pare. Creo que hay un alto componente de insania mental. Hoy estoy convencido que hay un 10% de show y un 90% de desequilibrio mental. Tiene unos bulbos quemados, lastimosamente”, agregó.

Expresó además que en sesiones pasadas, Payo intentó pasar en la pantalla principal el polémico video pornográfico suyo de años atrás. “No pasa de ser un mariquita de cuarta”, tiró Calé.

Galaverna sostuvo que un momento, luego de que Payo le derramara agua por la cara, pensó en ‘trompearle’, pero fue atajado por sus colegas. “Agradezco a Dios y Dionisio Amarilla, que cuando le jugué una trompada, le sacó la cabeza de la trayectoria del puñetazo”, indicó.

Por otra parte, explicó que una vez que Payo cumpla con la suspensión de 60 días, se le podría aumentar la sanción, incluso una eventual pérdida de investidura. También comentó que en caso de que Cubas intenté ingresar a las sesiones próximas, el presidente del Congreso tiene la potestad de sacarlo, con apoyo de la Policía Nacional.

Por último, manifestó que en reemplazo de Cubas debería asumir el colorado Arnaldo Franco.