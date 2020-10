Cuando se le mencionó que existen denuncias relacionadas a la invocación de sus nombres por parte de los líderes en las invasiones, Pereira respondió de manera jocosa: “A la gran siete, nos hacen famosos de manera gratuita con esta situación y con esto se cumple lo que decía Lino Oviedo, que es importante aparecer siempre en la prensa, de ser posible todos los días, mal o bien, pero hay que aparecer”.

Luego citó a Sócrates, el filósofo de la antigua Grecia: “Sócrates tenía un método llamado la mayeútica, que consiste en realizar preguntas para ir al fondo de la cuestión y así encontrar la causa”. Posteriormente dijo que al tener 40 años de experiencia en el tema agrario puede hablar con propiedad del tema de las tierras y de la producción campesina.

“Yo no soy teórico, lo mío es la práctica y por eso cuando vienen las organizaciones campesinas a pedir nuestra intermediación, no tenemos otra cosa que hacer, más que atenderlos”, refirió. Denunció que los medios tergiversan sus acciones y dio indicaciones de cómo se debe realizar un periodismo responsable y cuáles son, según sus propias consideraciones, las tareas de los medios de comunicación.

“El Repasador”

En referencia al programa “El Repasador”, emitido por el Trece, expresó que se debe realizar “una revisión con términos objetivos” del mismo y agregó que “eso no significa censurar, porque acá todos quieren manipular”. Con respecto a las denuncias en contra de la organización Alter vida, quien instiga a organizaciones indígenas a invadir algunas propiedades, Pereira se mostró molesto porque el programa “La Caja Negra” lo haya involucrado a él solo por ser el hermano de alguien que trabaja en dicha organización.

“Mi cara en la pantalla es lo único que se muestra, por lo que considero que toda esa campaña es montada y comprada”, aunque admitió que no vio el dinero de la transacción. “Yo digo documentadamente y con responsabilidad que ese programa ha sido comprado”, expresó el senador.

Ante la consulta de si tenía como demostrar eso, Pereira explicó que no ha visto el dinero pero sí los resultados y no estuvo de acuerdo cuando le sugirieron que la prensa debe decir lo que quiera y quien se sienta agraviado recurra a la justicia. Durante el diálogo, fue consultado si no sería lo mismo sospechar de los senadores que apoyaron a Friedmann así como él sospecha de los programas periodísticos, pero Pereira no respondió a ese cuestionamiento.

ONG Alter Vida

Hace dos semanas, un grupo de indígenas llegó hasta Asunción para presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado. Solicitan que se investigue a la ONG Alter Vida, a su presidente, directivos, administradores y especialmente a Víctor Pereira, hermano del senador Sixto Pereira. Ellos quieren saber en detalles cómo se gastaron G. 1.700 millones que el Estado entregó para llevar adelante proyectos en asentamientos a favor de las comunidades indígenas en el Chaco.

A mediados de setiembre, el senador del Frente Guasu había mencionado en un programa transmitido en una plataforma digital que “los programas que no generan información, conciencia ni para tener información, deben ser sacados, en el buen sentido”.