"Si alguien no quiere venir al acto, tienen todo el derecho de no asistir. Esto empezó con un discurso que trataba de establecer que la victoria de Marito (Abdo Benítez) es Horacio Cartes. Seguidamente decían sin Horacio no hay palacio y si Cartes no jura, Marito no dura”, indicó a la 730 AM.

Sostuvo que ahora tomaron su declaración, siendo que era muy notorio que había gente que estaba intentando sobornar o dar dinero para movilizar a barras bravas. “Como está cayendo eso, se desmovilizan y dicen que no irán al acto. Si alguien no quiere venir al acto, tienen todo el derecho de no asistir”, dijo el Secretario de Estado y añadió que no es creíble que la gente del interior estaba vendiendo sus animales para poder venir a la capital a manifestarse.

A su vez, el senador cartista Juan Darío Monges, quien sí participó de la entrega de mando de Cartes, manifestó que si bien es difícil descifrar a Colorado Añetete, desde Honor Colorado sí acompañarán los proyectos del Ejecutivo que beneficien al pueblo paraguayo. "No vamos a hacer oposición por oposición, vamos a acompañar los proyectos del Ejecutivo que beneficien al pueblo, pero también seremos críticos cuando tengamos que serlo”, acotó.

"Nos hubiera gustado estar hoy con el presidente Marito, pero fuimos maltratados por el ministro del Interior entrante, Juan Ernesto Villamayor. Él no puede manejarse con chismes de pasillo o de comadres y Juan Ernesto Villamayor ofendió al movimiento Honor Colorado, diciendo que Horacio Cartes estaba financiando los escraches”, dijo por su parte Javier Zacarías Irún.

El político altoparanaense coincidió con Monges al decir que no podrán palo a la rueda y que acompañarán al nuevo gobierno.