Defensa de Zacarías aclara cómo deberá procederse si es desaforado

La defensa del senador colorado Javier Zacarías Irún pidió que no sea desaforado el político, hasta tanto se aclaren todas las acciones presentadas en el ámbito jurídico. De darse el quite de fueros, el juzgado deberá fijar audiencia de imposición de medidas y la Fiscalía no podrá remitirlo a prisión.