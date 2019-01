El senador Silvio Ovelar afirmó no poseer el caudal económico para impulsar una campaña para la presidencia del Partido Colorado, aunque esta sea su máxima aspiración de su carrera política. Misma situación expone el legislador Juan Carlos Galaverna.

Al igual que su colega y correligionario Juan Carlos Galaverna, el titular del Congreso manifestó que el factor económico es fundamental para una campaña proselitista y que en su caso particular no tiene el dinero suficiente para ello.

“Si se necesita ese monto (5 millones de dólares), no califico, no tengo esa carrocería, tendré la sana intención, pero no calificaría”, expresó en contacto con Radio Ñandutí.

Según Ovelar, su máxima aspiración en la política es la de presidir la Asociación Nacional Republicana, pero para ello necesita de la estructura y el acompañamiento del movimiento Colorado Añeteté.

Agregó que por sus limitados recursos a lo sumo podría llevar una campaña a nivel departamental como en ocasiones anteriores.

Hasta el momento Galaverna y Ovelar, son los nombres que se barajan dentro del movimiento liderado por el presidente Mario Abdo Benítez, como también el del actual titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos.