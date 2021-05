Durante la sesión de la Cámara Baja, el diputado liberal Carlos Portillo aseguró que con los nuevos audios no se comprueba uso debido de influencias de su parte. “No puede ser culpable, es clara la manipulación que sufrieron las conversaciones”, argumentó.

Según su defensa, los materiales divulgados fueron manipulados para hacerlo quedar mal ante la mirada de la ciudadanía, ya que fueron recortados y expuestos a la opinión pública a meses de las internas liberales.

“Hoy vuelven a querer embarrar mi nombre en jugarretas maliciosas de tinte político, buscan dañar mi potencial como político. Muchos audios son de muchos años atrás y otros buscan desvirtuar mi imagen política”, dijo y lamentó que con estas “escuchas ilegales” se está volviendo a practicas stronistas.

Durante su alegato, Portillo negó categóricamente que haya negociado algún cargo o pedido dinero para el efecto. “Hace mucho tiempo que acá no hay nombramientos. Solo hay desprecarización y eso se hace por concurso”, dijo. “Repito que parte de la conversación se dio, pero niego categóricamente cualquier pedido o mediación para conseguir cargos, o mencionando al presidente (de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana), sabiendo que hace tiempo no se realizan nombramientos”, reiteró.

Respecto al segundo audio, alegó que este ya data de hace tiempo y que poco o nada recordaba de esa conversación, en la cual se hablaba sobre un sumario administrativo. “No hablé con ningún juez instructor, porque la persona no me pasó los datos”, refirió.

Con relación al tercero de los materiales, el legislador comentó que hablaba sobre una encuesta en redes sociales de cuando él era candidato y remarcó que no veía nada de malo en eso.

En cuanto a la ayuda que supuestamente estaba ofreciendo para un candidato en la conformación de una terna, Portillo arguyó que “es un audio de pésima calidad, no se escucha bien, no puedo pronunciarme sobre eso porque no se entiende, buscaban desvirtuar con otros sonidos para tergiversar. Jamás hablé con los ministros de la Corte, no traté nunca con ellos, nunca llegué a cruzar palabras con ellos”.

Según un sondeo realizado en los pasillos de Diputados, sería inminente la salida de Carlos Portillo de su banca luego de la presentación del pedido de su pérdida de investidura tras este nuevo escándalo que lo embarra.