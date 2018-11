El presidente del Congreso Silvio Ovelar recordó que fue uno de los primeros en opinar que Eduardo Petta no debía ser ministro de Educación. No obstante aseguró que no habrá fractura en Añetete y que las decisiones de Abdo Benítez se acatan, gusten o no.

El senador de Añetete, Silvio OVelar, lamentó que el movimiento se haya expuesto a una situación totalmente evitable, en relación al conflicto desatado en el MEC, que terminó con la destitución de la viceministra Nancy Ovelar.

“Desde el primer momento yo era uno de los que opinó abiertamente que Petta no podía ser ministro, antes de que asuma el cargo, no ahora”, declaró Ovelar en entrevista con la 970 AM.

Sin embargo, aclaró que Añetete funciona como un equipo, en el cual el director técnico es Mario Abdo Benítez, quien por lo tanto decide a quién enviar a la cancha y en qué puesto ubicarlo. “Si me dice que el capitán es Petta, aunque no me guste tengo que aceptar”, subrayó.

Ovelar sostuvo que Colorado Añetete no es un movimiento vertical con liderazgo autoritario, sino más bien la sumatoria de liderazgos regionales individuales. No obstante indicó quien se sienta disconforme debe buscar otros horizontes.

Sobre la situación actual el titular del Senado afirmó que la metodología para llegar al poder no siempre es la misma mecánica que la que se aplica en el ejercicio del poder, donde al líder ya no se lo mide por sus opiniones, sino por los resultados.

“Para mí, dentro de Añetete hay una sola disyuntiva, una posición más colorada, más tradicional y otra absolutamente no colorada, en códigos totalmente diferentes”, dijo Ovelar y respondió que él es leal a su especie y pertenece a la fauna política.