Durante la jornada de este miércoles, exmandatario Horacio Cartes participó del primer encuentro partidario electoral con miras a las elecciones municipales. En ese sentido acompañó la presentación del equipo político de su elegida para Lambaré, Blanca Agüero.

“Muchos me pidieron que no viniera por el proceso de Cicatriz que ahora es Concordia, pero dije que es un viejo compromiso que no puedo dejar de acompañar. Antes que ella renunciara al Ministerio Público me vino a decir que está decidida a encontrar lo que nunca encontró en su ciudad y yo le dije que me gustaba su conducta y posición, por lo que la iba a apoyar. No voy a dejar de asumir el compromiso, Blanca, estaré con todas mis fuerzas”, indicó HC al hacer uso de palabra.

Durante la presentación del equipo político de Agüero, el líder de Honor Colorado comentó además que existen estadísticas preocupantes en Central, porque pese a que la ANR posee el 43% del padrón electoral y el PLRA el 22%, solamente los colorados lograron ganar en seis municipios en la anterior contienda. “No nos ganó el otro partido, fueron colorados quienes echaron colorados”, arremetió.

En otro momento pidió a los colorados sentirse orgullosos de pertenecer a ese partido político, porque “nos ven como última alternativa moral ante los atropellos”. “Hay luchas, nos quieren imponer cosas”, dijo al referirse al aborto y las uniones homosexuales. “No hay que asesinar al que no nació, defendamos a la familia, defendamos al que no nació”, pidió al momento de recordar las palabras del Papa Francisco.

Por último destacó las ollas populares que se realizaron durante la pandemia y remarcó que si bien él ya no se candidatará a ningún cargo público, tampoco abandonará al país en su lucha.