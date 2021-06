Durante el inicio de estas internas municipales, el senador Martín Arévalo arremetió duramente contra el oficialismo colorado y pidió a la ciudadanía que dé el voto castigo. “Es un plebiscito estas elecciones para la gestión del gobierno, que fue espantosa, corrupta y dejó mucho que desear, con miles de muertos. Este domingo el ciudadano debe dar el voto castigo, no nos vacunaste y nosotros te vamos a vacunar a vos y a tu candidato”, arremetió.

Así también lamentó que no se llegó a un acuerdo en Colorado Añetete en torno a una figura única porque influyó mucho el clan Samaniego y otras personas cercanas a Marito Abdo Benítez. “Era mejor que el presidente no se meta en la interna porque tenía situaciones más importantes que atender, pero es lo que hoy está pasando, Marito ordenó a ministros y directores de entes que estén en cada seccional repartiendo dinero y no es lo correcto”, denunció.

Arévalo se mostró muy confiado en que de la interna colorada va a salir el próximo intendente de capital y de allí la importancia de cumplir con el deber de los asuncenos de elegir a su candidato, según instó. “Asunción necesita de la participación, que no cuestionemos durante los cuatro años al próximo intendente. Que se levanten los jóvenes y elijan a su candidato de preferencia”, dijo. “Llegamos fuertes y sólidos en estas elecciones, muchos decían que no íbamos a llegar pero acá estamos con un equipo fortalecido. Nosotros somos la mejor opción para Asunción por la experiencia”, agregó.