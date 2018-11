En charla con la 970 AM, el diputado colorado Justo Zacarías se refirió al plenario realizado por Honor Colorado. Al respecto mencionó que así se demuestra que “el movimiento está más vivo que nunca”.

Esgrimió que se dejó en claro durante el encuentro que no podrán palos a la rueda del Gobierno del presidente Mario Abdo, quien a su vez “prometió una administración con todos, pero que deja de lado a los colorados”. Los cartistas ahora actuarán de oposición para controlar lo que se hace y criticar lo malo, pero siempre apoyando las buenas iniciativas. “Honor Colorado no quiere formar parte del gobierno, quiere ayudar desde afuera. No es nuestro gobierno. Nosotros no vamos a estar en la vereda de enfrente sino que estamos en otra vereda”, añadió.

Justo Zacarías remarcó que ahora comenzarán a recorrer el país para “estar al lado de los amigos, de los correligionarios, de la gente”, con miras a las elecciones municipales.

“La ausencia del líder te resta fuerza, ahora Horacio está de vuelta con toda la fuerza y con un reclamo bastante interesante. Insta a las instituciones a eliminar a los senadores que no tienen que ser, ofreciendo como ofrenda de paz el lugar que le corresponde”, remarcó.

El legislador dijo que es extraño el manejo en los primeros 100 días, por la turbulencia, agitación y discrepancia política. “Iba a ser mejor llegar todos juntos, abrazados, tranquilos, comiendo asadito en Mburuvicha Róga por los 100 días de gobierno”, añadió.