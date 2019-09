Alfredo "Goli" Stroessner, nieto del dictador, manifestó su disconformidad con el Gobierno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. No dio a conocer el motivo específico que lo condujo a la irritación.

A través de su cuenta de Twitter, el nieto del expresidente Alfredo Stroessner se descargó contra la administración del mandatario Mario Abdo Benítez.

“Lamentable MAB, pensé siempre que era un amigo, pero se convirtió en amigo de otros nuevos amigos que jamás le importaron. Me avergüenza su gestión de gobierno y me arrepiento de haberle apoyado cuando más necesitaba. No tengo ni le debo ningún favor, la verdad duele pero sana”, tuiteó.

Lamentable MAB, pensé siempre que era un amigo, pero se convirtió en amigo de otros nuevos amigos que jamás le importaron. Me avergüenza su gestión de gobierno y me arrepiento de haberle apoyado cuando más necesitaba. No tengo ni le debo ningún favor, la verdad duele pero sana — Alfredo G Stroessner (@golistroessner) September 4, 2019

Justamente, Abdo empezó a militar en política de la mano de Goli Stroessner, con quien incluso llegó a fundar el movimiento denominado “Paz y Progreso”, frase utilizada durante la dictadura.

Se desconoce cuál habría sido el detonante para el alejamiento de las dos figuras ligadas a la época stronista.

El nieto del dictador también tiroteó contra Nicanor Duarte Frutos, al tratarlo de “antipatriota”. “Para que vean y sepan en manos de quien está el futuro de la Nación, gente impresentable y anti patriota, ya Nicanor maneja Yacyreta, ahora también Itaipú, pueblo paraguayo reaccionemos ante esta estafa al la gran Nación a la que todos pertenecemos y amamos”, señaló.