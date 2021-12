La situación financiera del PLRA es catastrófica y no se remonta a días, sino a varios años, específicamente desde el 2015 hasta la fecha, periodo en el cual no se justificaron debidamente los gastos, según la secretaria general, Basilisa Vázquez.

“Todas las demandas están en etapa de ejecución, si no nos remata uno, nos va a rematar otro, no vamos a poder atajar, porque el Ministerio de Hacienda no va a poder transferirnos algo que ya no tenemos”, explicó Vázquez en una entrevista con Gen.

Responsabilizó al presidente Efraín Alegre por dar discursos de “buenos aires”, mientras al partido le llueven demandas, en lugar de ocuparse de resolver los problemas.

“A cualquiera que no está con él, le acusa de mafioso, pero tenemos que mirar bien quién es el mafioso, quién es el que apoya para que la ANR siga en el Gobierno”, cuestionó.

Por su parte, la doctora Alba Talavera, vicepresidenta segunda del PLRA y ordenadora de gastos, se refirió a una de las demandas y aseguró que con el último desembolso hecho, ya se honró la deuda y no corresponde el embargo. "Estamos tomando cartas en el asunto, este es un señor que le demandó al partido, con la última entrega él cobró todo", concluyó.