La diputada Rocío Vallejo (Patria Querida), principal promotora de la propuesta legislativa, reconoció que existe mucha resistencia de parte de sus colegas a acompañar la iniciativa que pretende modificar el financiamiento político para establecer un control, trazabilidad y transparencia de los aporte en las campañas electorales.

“Es impresionante la seguidilla de los ‘no se puede’ y de los ‘peros’. El origen de todo lo que pasa en el país está en cómo llegan los políticos, a quiénes responden y cómo financian sus campañas políticas. Siempre se critica que los políticos siempre hacen mal las cosas, pero ya llegan luego mal al cargo”, argumentó en entrevista con la 730 AM.

La congresista patriaqueridista resaltó que los partidos políticos reciben muchísimo dinero del Estado. Uno es el subsidio partidario que se calcula de acuerdo a la cantidad de votos que el candidato recibió y otro es según el número de escaños conseguidos en el Congreso. Es por ello que se debe hacer una reingeniería de estos recursos estatales, según refirió. “Cada ciudadano que aporta para los partidos políticos debe saber en qué se recibe”, agregó.

Vallejo mencionó que así como el ciudadano común es obligado a justificar sus ingresos, también los políticos deben hacerlo. “Cuando sale un nuevo impuesto no puede estar diciendo que no quiere pagarlo porque no puede. Si no paga, se viene la multa”, lanzó.

La legisladora indicó que los retractores no desean que cada candidato rienda cuentas y alegan que la ley actual ya establece que se especifiquen los aportes a los movimientos. “Yo lo que estuve viendo es que nadie cumple nada. No sé por qué tanto escándalo, porque ahora es solo agregar a cada ingreso el nombre y apellido de cada candidato que trajo ese monto, solo es esa diferencia. Entonces como dicen que no se puede es que ni siquiera se está cumpliendo la ley actual”, aclaró.

LO QUE SE PRETENDE CAMBIAR

Por su parte, el líder de la bancada del PLRA en Diputados, Celso Kennedy, indicó a la misma Universo 970 AM que las diversas bancadas están trabajando respecto a la normativa y que espera que hoy se consiga el cuórum necesario para debatir sobre la propuesta.

El congresista indicó que existe una ley que controla el dinero “sucio” en la política pero que con el desbloqueo de listas se requiere de una modificación para establecer una mejor herramienta.

“Lo que se pretende cambiar es que cada candidato pueda presentar su rendición de cuentas, no por movimientos. También se debate que se haga esta rendición desde las internas y no solo en las generales. El tercer punto es la participación de los órganos del Estado, como la SET, Seprelad, los bancos, etc. en los controles”, detalló.

LO QUE DICE EL PROYECTO DE LEY

La propuesta legislativa plantea la modificación del Código Electoral y la ley de Financiamiento Político. Se plantea incluir para cada candidato y su movimiento las siguientes obligaciones:

- Presentar declaración jurada y declaración de intereses sobre sus familiares hasta el segundo grados de consanguinidad.

- Presentar un informe de todas las empresas o sociedades a la que esté vinculado o tenga acciones.

- Obliga al candidato en internas a presentar un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el análisis de Seprelad.

- Exige rendición de gastos electorales del día de la elección interna con comprobantes timbrados por la SET.