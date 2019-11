“La Cámara de senadores no puede eludir su responsabilidad de aplicar el artículo 201 en salvaguarda de su propia dignidad institucional republicana y no puede ignorar que el paraguayo, en su mayoría no está representado en este tipo de conducta”, manifestó el senador de Honor Colorado, Enrique Riera, durante su intervención en la sesión extraordinaria donde se trata el pedido de pérdida de investidura del senador Paraguayo Cubas.

El legislador sostuvo que es consciente de que a consecuencia de su postura, podría recibir agresiones, escraches y descalificaciones de todo tipo, pero indicó que el Senado ya no puede permanecer “impasible” ante esta situación.

“La diferencia entre el señor Cubas y nosotros, es que hacemos lo posible e imposible con aciertos y errores, para cambiar los jugadores y tratar de meter goles a favor del Paraguay. Pero, el senador Cubas quiere matar al árbitro, pegar a los jugadores, pinchar la pelota, quemar el estadio y suspender el campeonato”, expresó Riera.

“Hay que decir ¡Basta! una palabra corta, pero necesaria. Hasta aquí llegó la paciencia de la Cámara de Senadores y la clase trabajadora”, agregó,

El nuevo incidente de Payo fue haber golpeado a agentes de la Policía y destruido enseres de una sede policial en Minga Porã, Alto Paraná. El político alegó que los uniformados liberaron camiones cargados con rollotráfico.

Los proyectistas consideran que Cubas incurrió en uso debido de influencias y se puede proceder al retiro de su investidura según lo que establece la Constitución Nacional.