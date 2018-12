La entusiasta diputada investigadora de lavado de dinero Celeste Jose­fina Amarilla le sacó el jugo a su condición de miembro de la Bicameral de Presupuesto ya que se impuso el pedido de más plata para licitaciones de alimento escolar, negocio de una amiga y socia suya. Cabe recordar que la legisladora es una experta en el rubro, ya que representaba a la firma Masily SRL, muy cuestionada por cierto, que se beneficiaba con millonarias adjudicaciones.

Colegas suyos de la comisión confirmaron a La Nación que Amarilla supuestamente pidió “abiertamente” el aumento del Presupuesto para el citado rubro. “Ella fue la fundamentadora”, coinci­dieron dos referentes de esta Comisión Bicameral.

Con el pedido que le atribu­yen a Amarilla se reprogra­maron fondos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para direccionarlos a las cajas de gobernaciones y Ministerio de Salud, institu­ciones en las que la firma de su socia tiene jugosos contratos por provisión de alimentos.

Desde la Bicameral de Presu­puesto confirmaron que de G. 112.000 millones de trans­ferencia que hacía Hacienda a la AFD se redireccionó un 50% a gobernaciones y el otro 50% a Salud Pública. Unos G. 15.000 millones van para pago de deudas por alimento escolar y el resto para repo­sición del recorte que tuvie­ron las gobernaciones, infor­maron.

Coincidentemente, la repro­gramación favorece a la empresa Arcángel SA, firma representada por la amiga y socia de Celeste Amari­lla de nombre María Isabel Gavilán. La contratista tiene millonarias adjudicaciones y deudas por cobrar a gober­naciones.

Un cliente moroso de la pro­veedora amiga es la Gober­nación de Central, que según el portal de Contrataciones Públicas le debe unos G. 7.340 millones de la última licita­ción plurianual (2017/2018) por provisión de pan lac­teado, cereal y cracker.

INAUGURARON RESTAURANTE

María Isabel Gavilán es socia de Amarilla. Juntas empren­dieron un negocio gastronó­mico en julio del 2016, según trascendió con las apasionan­tes notas periodísticas sobre el restaurante de las amigas.

“No planteé nada”, aseveró la diputada Amarilla cuando fue consultada sobre su inter­mediación a favor del negocio con el que se la identifica. Dos representantes de la Comi­sión de Presupuesto asegu­raron que ella pidió más plata para las gobernaciones.

“Podés seguir buscando lo que quieras. No va a cambiar nada con respecto al llamado a declaración del señor Car­tes, él va a ser tratado como lo merece, la investidura como ex presidente”, fue la respuesta que recibimos por parte de Amarilla.

“No me busquen problemas a mí. Nosotros le vamos citar conforme a nuestras atri­buciones. Es una comisión nacida en la constitución que a él lo hizo presidente, así que no tiene que tener miedo”, sostuvo Amarilla, desviando la explicación hacia su inves­tigación del caso lavado.

“No planteé nada, no se le debe nada a la empresa de mi amiga, no es cierto”, enfa­tizó. Sin embargo, el portal de Contrataciones Públicas muestra que hay goberna­ciones que no terminaron de pagar a la empresa provee­dora de su socia, María Isa­bel Gavilán.