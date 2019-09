El legislador colorado Colym Soroka desafío este martes a los senadores cartistas Enrique Riera y Sergio Godoy a que presenten de una vez el juicio político contra el mandatario.

“¿Por que pio no presentan ya de una vez? ¡Que se dejen de hacer el cháke! Ya no da más gusto, ya estamos todos medio pichados. No tenemos miedo a ningún juicio político. Con su verborragia le perjudican al Paraguay, no a Marito Abdo, porque instalan el mal ánimo en la sociedad. Paraguay necesita tranquilidad”, expuso.

El congresista insistió en que se debe dejar de lado el chantaje y comenzar a trabajar en pos de un mejor país. Y resaltó que la actual administración avanzó mucho en materia de infraestructura y que pese a los obstáculos, también logró mejoras en diversos ámbitos, como en la salud pública.

En estos días, Sergio Godoy manifestó que cree que el mandamás no logrará culminar su gestión. Coincidió en esa tesitura Riera, quien además dijo que a su parecer debe retomarse la idea de enjuiciar al Presidente.