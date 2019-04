POR AUGUSTO DOS SANTOS

Director periodístico Grupo Nación

En el Partido Colorado se veían llegar los acomodos por la propia naturaleza de las posiciones asumidas por los integrantes de cada hemisferio importante: el argañismo (Movimiento de Reconciliación Colorada) y el wasmosismo, sumado a la creciente acumulación de fuerzas del oviedismo con el Unace (primero era con C, por colorado).

Para fines de ese año, por lo menos tres miembros del “wasmosismo” empezaron a sentirse más identificados con el discurso político del argañismo porque en este espacio se ejercía un enfrentamiento frontal con Oviedo, sin medias tintas. Ello hizo que se produjeran los primeros contactos entre Luis María Argaña, Juan Carlos Galaverna, Juan Manuel Morales y Juan Ernesto Villamayor. Pese a una dura historia de enfrentamientos que daban a la relación una perspectiva de enemistad eterna, el líder del MRC y el senador “Calé” empezaron a frecuentarse, a empatar en sus visiones sobre Oviedo y hasta a abrir una naciente amistad.

Obviamente la sola mención del nombre Galaverna seguía siendo una invocación satánica para los principales miembros del entorno de Luis María Argaña y ante atisbos de tal acercamiento, varios de ellos, deliberadamente, desataron fuertes ataques hacia JCG, tratando que el mismo “pise el palito”, reaccione y deshaga el camino de su incorporación al MRC.

Se hablaba de tensas reuniones entre los senadores Fernando Martínez, Víctor Hugo Sánchez, y junto con ellos Bader Rachid, Martín Chiola e Icho Planas, entre otros, en las que el único que se mostraba “entusiasta” con la incorporación era el último. “Es una locura pensar en que ‘Calé’ pueda llegar a ser parte del movimiento”, decía el más moderado del grupo, y las opiniones se recalentaban en cada encuentro. Pero Argaña no solo era un líder, también era un caudillo, y sabía cómo manejar los trebejos de un plan cuyos pasos eran la instalación, el ablande y la decisión final.

LA SOLUCIÓN “DEMOCRÁTICA”

Transcurrido casi un mes de estos rumores de inserción del “archienemigo” Galaverna al Movimiento de Reconciliación Colorada y cuando la urticaria interna prometía desaparecer en razón de no cumplirse tal previsión, “Lilo” Argaña convoca a una repentina reunión en la residencia de Icho Planas. Ya era enero y el calor paraguayo generaba una agobiante atmósfera. Una vez instalados los miembros de Reconciliación en tal residencia (unas 15 personas), entre ellos los citados más arriba, Argaña abre la sesión con una prolongada referencia al contexto político, principalmente en lo referido a los riesgos del oviedismo en la caza del poder.

Hacia el final de su prédica, aduce que era hora de fortalecer las filas del movimiento con figuras de predicamento que tenían la predisposición de sumarse. En la sala se cruzaron la mirada todos los concurrentes y más de uno hizo un gesto de negación con la cabeza, transmitiendo al resto la posición que asumirían de plantearse la sumatoria de “Calé”.

Argaña terminó con una frase que dio curso a una salida, cuya genialidad solo se puede leer desde un microscopio que estudie la conformación genética del caudillismo:

- “Amigos y correligionarios, somos un movimiento democrático y vamos a actuar democráticamente, por lo tanto se servirán expresarse en voz alta por el sí o por el no a la incorporación de Juan Carlos Galaverna a nuestra organización política. Irán manifestándose desde sus asientos de izquierda a derecha. Quienes aceptan a ‘Calé’ dirán sí y quienes lo rechazan dirán no”.

Tras unos segundos de duda, empezaron a escucharse las posiciones. Eran 15: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no… y sí. El sí era de Icho Planas, dueño de casa y sentado al final del salón. Argaña se detuvo un par de eternos minutos observando una hoja en la que fue anotando las posiciones. Pese al generoso aire acondicionado, se observaba tensión y sudor en los rostros, pero a su vez un naciente alivio porque decidieron en conjunto –como pocas veces– plantear un no casi unánime ante un pedido del líder. Argaña no modificó un ápice su expresión tras terminar de observar el papel, levantó el rostro y sin expresar emoción y con un gesto casi coloquial y paternal, expresó:

- “Agradezco que cada uno se expresara con absoluta libertad honrando nuestra condición democrática. Siendo las 13:50, queda entonces oficialmente incorporado al Movimiento de Reconciliación Colorada el senador nacional Juan Carlos Galaverna. Pido por secretaría que se lo convoque para la próxima reunión. A continuación, les invito a compartir un fraternal almuerzo que nos ofrece nuestro anfitrión”.

LA PARÁBOLA DEL ALIADO PRÓDIGO

Lo que ocurrió en la siguiente reunión fue la segunda nota pintoresca e identitaria del caudillo, probablemente inspirado en su singular ortodoxia cristiana, ya que fue casi una escena de la parábola del hijo pródigo.

Resulta que Argaña no permitía que se fumara en las reuniones de tal movimiento y mucho menos cuando las reuniones se desarrollaban en su residencia, como fue este caso en la primera sesión con “Calé” a bordo del MRC.

Galaverna llegó cuando ya todos estaban sentados. Había una silla asignada al senador ypacaraiense muy pegada a una ventana a mitad del salón. Una vez que saludó al líder, “Calé” paso a ocupar tal lugar. El saludo de la veintena de concurrentes al recién llegado fue frío y protocolar. Una vez que Galaverna se sentó, Argaña empezó la sesión y su primera frase fue:

- “Buenos días, iniciamos la sesión” – alzó el rostro y miró directamente hacia el incorporado y añadió:

- “‘Calé’, allí te pusimos un cenicero en la ventana, podés fumar”.

Obviamente el resto de los fumadores “reprimidos” desde siempre recibieron claramente el mensaje del máximo propietario del poder sectorial y el hielo empezó a descongelarse.

Verdad o leyenda, esta historia describe una forma de liderazgo basado en la fortaleza de la propiedad de “la última palabra” del caudillismo paraguayo, modelo que –para muchos– tuvo un hito culminante en la figura del vicepresidente asesinado en 1999.