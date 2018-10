Hasta que el ahora senador Rodolfo Friedmann asumió como gobernador, su madre Guadalupe Alfaro era can­tinera en la Azucera Fried­mann, vendía empanada y agua caliente, recuerdan obreros, ex empleados de la fábrica, así como vecinos de Villarrica. De la noche a la mañana, la mujer pegó un salto gigantesco y junto a su hijo realizaron millonaria inversión en una sociedad anónima.

Los lugareños recuerdan que la mujer era cajera de un banco, de hecho así se consigna en los documen­tos comerciales y quedó sin trabajo por mucho tiempo, hasta que su hijo le facilitó para explotar la pequeña cantina en la azucarera.

Rodolfo y su madre Gua­dalupe constituyeron la firma Nápoles S.A mediante escritura Nº 105 de fecha 27/09/2013, un mes después de que él asumiera el cargo de Gobernador de Guairá. La suscripción realizó la escribana Maura Andrea Aguilar Caire.

Madre e hijo se presentan como comerciantes en dicha escritura, fijaron un capital social de G. 10.000 millones y en ese mismo acto integra­ron la mitad.

“Capital emitido y suscrito en este mismo acto de la suma de G. 5.000 millones, totalmente integrado por los socios en dinero en efectivo”, señala literal­mente el documento de constitución de Nápoles SA.

La escritura bajo fe de la escribanaMaura Aguilar Caire refiere que: “en este acto quedan emitidas 50acciones de G. 100 millones cada una, por un importe total de G. 5.000 millo­nes, individualizadas con numeral cardinal del 1 al 50, que quedan totalmente suscritos e integrados por los socios de la siguiente manera: Rodolfo Fried­mann Alfaro suscribe 30 acciones de G. 100 millo­nes cada una, por un valor total de G. 3.000 millones. Guadalupe Alfaro, suscribe 20 acciones de G. 100 millo­nes cada una, por valor de G. 2.000 millones”.

Más tarde, por escritura Nº 60 del17/06/2014, Rodolfo y su mamá cambiaron la denominación de lasocie­dad Nápoles SA por Esto­nia SA, porque existe otrafirma con denominación similar, según dejaron asentado.

Marta Caballero y Ovidio Cuevas, funcionarios y concejales, leales de Friedmann que fungen de fiscalizadores en sociedad de su lider y su mamá, conformada en setiembre del 2013.

Un ex enfermero del Minis­terio de Salud, quien rápi­damente escaló en política, y que hoy es concejal muni­cipal de Villarrica de nombre Ovidio Ignacio Cuevas Leiva, aparece como sín­dico titular de la sociedad de Friedmann.

NEGOCIO CON SUS FUNCIONARIOS

Ovidio fue funcionario de la gobernación, secretario de Friedmann en la insti­tución, mientras figuraba como síndico en la millo­naria firma de su ex jefe.

Como síndico suplente de la sociedad figura Marta Caballero Figueredo, secre­taria en la Junta Municipal de Villarrica cuando Fried­mann era concejal, luego asumió como gobernador y llevó a la mujer como encargada de la secretaría de acción social de su admi­nistración. Así, Friedmann operaba con subalternos, que le hacían favor en sus negocios, mientras se ubi­caban en apetitosos cargos públicos.

Quisimos saber sobre el origen de la inversión de los G. 5.000 millones, con­siderando el cargo público que ocupa Friedmann y el casi nulo movimiento financiero que registra su mamá Guadalupe. El senador no accedió a la llamada y sin salir de la cordialidad, vía Waths­sapp, confirmó el capital mencionado y alegó que es un tema privado. No brindó declaración sobre los aportes de la madre, porque “yo no violento el artículo 33 de la Constitu­ción Nacional”, escribió.

Luego, por la misma vía escribió: “en realidad usted y yo sabemos sobre la inten­ción real de todo esto. El grupo Cartes quiere destruir mi imagen, desacreditarme, amedrentarme para que no continúe con las denuncias en contra de ellos y hasta posiblemente atenten con­tra mi vida”. Se desentendió de responder lo esencial; el origen del dinero.

Ovidio Cuevas Leiva, ex secretario privado y fiscalizador de la sociedad de G. 5.000 millones del ex gobernador Rodolfo Friedmann fue salpicado en desvío de fondos de la Gobernación de Guairá.

FISCALIZADOR SALPICADO EN DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS

Como líder de la “Comisión de Fomento y Desarrollo de Rincón 1”, en abril del 2013 Cuevas recibió G. 552.394.000 para la concreción de obras, pero los fondos no se usaron para los proyectos sociales.

Cuevas era operador político de Friedmann durante su cam­paña a la Gobernación de Guairá. Con la plata que le dio el entonces gobernador Ramón Magín Lichi (ANR), su orga­nización tenía que construir escuela, arreglar caminos, etc. Sin embargo, terminó el dinero y las obras no se realizaron.

Meses después de recibir la plata para la comisión (setiem­bre del 2013) y cuando Friedmann se acababa de ubicar como gobernador de Guairá, Cuevas se convirtió en síndico de la millonaria sociedad de su líder.

Un año después, en diciembre del 2014, las denuncias de la tragada comenzaron a saltar. Friedmann ya era goberna­dor y su administración le tiró el fardo a los miembros de la comisión.