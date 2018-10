El senador Enrique Riera manifestó que su colega Paraguayo Cubas se pasa insultando “gratis” todos los días, sin ninguna razón. Además indicó que Payo maltrata a funcionarios del Congreso, periodistas y seguramente a integrantes de su familia.

“Un día nos vamos a cruzar y no le va a reconocer ni su mamá en la foto, si le llego a agarrar. Esta no es una amenaza real, son hechos concretos, porque todo tiene su límite”, advirtió Riera.

El exministro de Educación y actual senador pidió que Paraguayo Cubas responda acerca de sus acciones en estos últimos 30 años, donde supuestamente estuvo ligado a coimas, “sospechosa muerte” de la pareja de su primera esposa, incidentes “raros” como una una supuesta violación en la década del 80.

“Trabajé cinco años con el presidente de la República en beneficio del Paraguay, y nunca me pidió algo torcido. Que el ‘señor transparente’ (Paraguayo Cubas) explique cómo llegó hasta su edad y qué hizo. Mi vida siempre fue pública y transparente”, dijo Riera.

“Ya logró su objetivo. Todos los jueves prepara un show, insulta a alguien. Cuando algunos quisimos sancionarlo, una parte se negó porque el pueblo iba a pagar su salario. No fuimos capaces de cambiar dentro de los partidos, entonces personajes como éste se convierten en héroes anónimos”, subrayó el senador.

Riera además cuestión la vinculación del coronel Cubas Barboza (padre de Payo) con la dictadura.

Por otra parte, contó que Payo lo amenazó en una ocasión con que lo iba a hacer secuestrar por el EPP. “Eso no me es nada simpático. No le deseo ni a mi peor enemigo que esté privado de su libertad, ni una sola hora”, afirmó.

“Así como es valiente para cagar en el escritorio de jueces, amenazar con su cinto a todo el mundo, para hacerse del fuerte con los débiles; que explique Paraguayo Cubas cómo es que llegó hasta acá”, agregó el senador colorado.

RESPUESTA DE PAYO A RIERA: “GANADERO ASESINO”

El senador Paraguayo Cubas respondió con dureza las declaraciones de Riera, diciendo que en ningún momento maltrató a funcionarios del Congreso.

Payo habló sobre su primera esposa y advirtió a Riera que sus dichos podrían tener consecuencias. “Mi primera esposa Sady López Loma, es la hija de Eduardo López Escobar. Si se llega a enojar la madre de mi primera señora (Emita Loma), vas a tener suerte si vivís 24 horas. La paternidad se presume, cuando yo me casé en el 86, tuve dos hijos con ella. Si tuvo una relación con el guardaespaldas, habrá sido después de mí, pero tampoco creo porque no tenía tan mal gusto”, expresó.

Con respecto a su padre, Cubas indicó que el mismo trabajó dos años en Estados Unidos en su condición de exiliado, como mozo y atendía en una estación de servicio. “Su padre fue stronista hasta el 59, mi padre hasta el 57. Su padre le chupó la bola dos años más que mi padre”, arremetió.

Cubas afirmó que cree que sus dos hijos son suyos y puso duda en que su colega colorado sea el hijo verdadero de Enrique Riera Figueredo. “No voy a recordarlo mal a don Enrique Riera Figueredo. Dudo que este pelotudo sea su hijo, así como él duda que mis hijos sean los míos. Si no los fuera, los amaría igual”, declaró.

Además, sostuvo que verdaderamente Riera debe estar secuestrado. “Hijos de su madre, ganaderos. Explotan a los paraguayos. ¡Ganadero asesino, eso lo que sos Riera!”, atacó.

Por último, Cubas puntualizó que nadie lo puede acusar de haber robado, ni de estar vinculado en hechos de corrupción.