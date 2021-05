Mauricio Espínola, secretario privado del presidente de la República, hizo ayer alusión al "4 de mayo" al ser consultado por el periodista Aníbal Coronel sobre el proyecto que el Ejecutivo remitió al Congreso, luego de que algunos parlamentarios lo catalogaran como medida drástica.

Ante la consulta del comunicador sobre los cuestionamientos a las sanciones planteadas por la Presidencia, el seccionalero responde escuetamente “Aníbal, 4 de mayo”. Al ser preguntado qué es 4 de mayo, solo contesta “y 4 de mayo”.

Vale recordar que el 4 de mayo de 1954 se dio golpe de Estado mediante el cual Alfredo Stroessner derrocó al entonces mandatario Federico Chaves.

Tras generar revuelo con sus declaraciones, Espínola pidió este miércoles disculpas a las personas que se sintieron ofendidas por la reivindicación del stronismo. “Realmente pido disculpas a los que he faltado el respeto con esas palabras, hay posiciones divididas. Era una broma para Aníbal Coronel que me preguntó sobre la oposición. No quiero herir las susceptibilidades”, dijo al canal Gen y radio Universo.

Consultado sobre su posición sobre la figura de Stroessner, alegó que no lo podía revelar al no haber estado durante su mandato. “Yo nací después del golpe y no puedo opinar sobre esa fecha. Con sus luces y sus sombras, hay quienes están a favor y en contra. No quiero opinar porque no nací en esa época”, argumentó.

No obstante, luego destacó las obras de infraestructura de la época stronista. “Hay muchas obras que se hicieron en esa época que siguen vigentes hoy en día e incluso son las únicas”, resaltó. Aunque sí reconoció que a la par “hubo sucesos por los cuales me solidarizo con las familias que pasaron mal en ese momento”.