“Finalmente se logró el objetivo después de una gran campaña de firmas, de denuncias e instalar lo de ‘A su casa Ferreiro’. Logramos que Mario Ferreiro vaya a su casa tras la denuncia de Camilo Soares. A Mario no le quedó de otra más que renunciar, hecho que debía hacerlo hace tiempo”, celebró José Alvarenga en charla con la radio Universo.

Sostuvo que actualmente está colaborando con el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez en el área ambiental. “En principio no era la idea de que “Nenecho” quede en la intendencia. Después de eso hablé con él para acompañar al correligionario. Hablamos sobre el tema ambiental, hermoseamiento de las calles, las estrategias, la cuestión del tránsito y mejorar la institución“, contó.

Alvarenga resaltó que no se debe permitir que sigan los funcionarios salpicados con la irregularidad detectada en la administración de Ferreiro, y a la par, sí hay que reivindicar a aquellos funcionarios colorados que fueron perseguidos, menoscabados y desplazados solo por su ideología.

Los colorados somos electos en reñidas internas,no arreglamos nuestras listas en cuatro paredes como hacen los diminutos partidos de izquierda. Si piensan que me voy a callar porque me atacan los izqueirdosos están equivocados, si pudimos con Ferreiro y sus aliados, “podemos”más! https://t.co/9IiszBd66O — José Alvarenga Bonzi (@josealvarengab) January 10, 2020

“Muchos pueden cuestionar lo que voy a decir, pero para mí tienen que desaparecer (de) ahí los zurdos, porque esos no se van a trabajar, nunca trabajaron, no saben trabajar y no quieren trabajar. Los liberales, bueno, son zoqueteros y son un partido tradicional y tienen sus hurreros, (pero) todos tienen que volar y se queda la gente que quiere trabajar. Los colorados son mucho más trabajadores y conocen más cómo se tienen que hacer las cosas, no improvisar”, arremetió.

El edil lamentó que los integrantes de la izquierda poseen “una fina línea de comunicación para desprestigiar al Partido Colorado”, en muchos casos con justa razón, al reconocer que su nucleación posee sus “perlitas”.

“Son unos bandidos estos zurdos, estaban recaudando para Mario Ferreiro, pagando ya favores. El peor colorado es mejor que estos zurdos y los liberales, estos son unos desastres y bandidos, unos asaltantes”, arremetió también.

Por último Alvarenga afirmó que desea buscar su reelección. “Estamos más que preparados para una segunda experiencia”, puntualizó.