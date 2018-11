La expresidenta de la ANR habló de la situación actual del partido, las divisiones y las iracundas declaraciones del presidente Mario Abdo Benítez a su regreso de Italia.

“Respetando la opinión del presidente de la República, hace falta dialogar a nivel institucional, no pensar todos igual, respetarnos en nuestro pensamiento, esa es la fórmula, el partido hoy no está, entonces hace falta ese diálogo”, dijo Samaniego en contacto con la 970 AM.

Consultada acerca de la postura de responsabilizar a la administración anterior por las cosas que hoy ocurren, consideró que “es importante mirar al pasado para fortalecer lo que se hizo bien y para hacer bien lo que no”.

Sobre las propuestas de elevar los impuestos a varios rubros, la senadora anunció que en la Mesa Directiva del lunes se podrían formalizar las posiciones al respecto. En tal sentido aclaró que será vital tener en cuenta el criterio del Ejecutivo para proceder de forma conjunta.

Señaló que se debería escuchar a todos los sectores y sostuvo que resulta lógico que el empresariado se oponga a la posibilidad de incrementar los tributos, pero reconoció que hay que hablar con ellos.

En cuanto al juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia, Sindulfo Blanco, ratificó que acompañan el juzgamiento.