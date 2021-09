Luis Alberto Mauro, asesor del TJSE, respondió en entrevista con la radio 650 AM que la institución no le debe nada en concepto de aportes y subsidios al Partido Liberal. “No le debemos nada al PLRA. Deuda cero con los partidos políticos. Hacienda no discrimina y entregó lo que corresponde. Es falso de toda falsedad que se le debe 25 mil millones al PLRA”, lanzó.

El entrevistado detalló que entre el 2016-2021, el PLRA recibió la suma de G. 61 mil millones, de los cuales 11 mil millones fueron a embargos, por lo que cobró un total de G. 49 mil millones. “El directorio cobró G. 49 mil millones. Por las municipales le corresponde G. 7800 millones, pero no podrán cobrar en su totalidad por los embargos”, dijo.

Así también, Mauro mencionó que la Justicia Electoral desembolsó G. 5.000 millones en concepto de alianzas.

“Nosotros tenemos los documentos de todo lo que hemos entregado. Hay un cronograma de pago con anticipación, y se está cumpliendo absolutamente. En materia de subsidio no se debe ni un guaraní a ninguna nucleación política. Se brinda el mismo trato a todos los partidos políticos, no hay ningún tipo de discriminación. El año pasado se suspendieron los aportes por la pandemia, pero para todos los partidos, no solo para el PLRA”, garantizó.

En su intento de defesa de su terrible administración del PLRA, el político opositor Efraín Alegre aseguró días atrás que la nucleación estaba endeudada porque el Gobierno supuestamente debía el pago de subsidios y aportes electorales, con el único fin de asfixiar al partido político.