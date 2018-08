La senadora Desireé Masi fue consultada por radio Ñanduti sobre su postura con relación a los ministros elegidos por el presidente Mario Abdo Benítez, quien fue su aliado en el periodo legislativo del año pasado, para hacer frente al cartismo.

“No voy a opinar porque le hice una promesa a él (por Marito) que no voy a romper. Que no iba a opinar sobre su gabinete y que tenía 100 días para designar a quién quería y que no iba a tener mi crítica. No me gustan algunos y no te voy a decir quiénes son”, le respondió al periodista Santiago González.

Masi indicó que esta promesa fue realizada cuando habló por primera vez con Marito tras conocerse que fue el vencedor de la contienda electoral, donde se disputó el sillón presidencial con el liberal Efraín Alegre, quien se postuló por la Alianza Ganar (apoyado por el PDP).

“Cuando eso yo ya sabía algunos nombres (de los ministros elegidos) y le dije: no me gusta fulano, fulano y fulano”, sostuvo.

Por otra parte, respecto al presupuesto general de gastos, solicitó a los nuevos encargados de las instituciones que verifiquen si se cumplió todo lo que se dio a la administración anterior y si es que encuentran algo irregular, que hagan las denuncias.

La legisladora opositora argumentó que controlar el dinero público no es una venganza.