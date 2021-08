En entrevista con la radio 780 AM, el legislador Antonio Barrios se refirió a la foto entre el expresidente Horacio Cartes y el senador guaireño Rodolfo Friedmann, quienes tenían posturas contrarias y hasta antagónicas por varios motivos.

“Nosotros estamos trabajando desde las internas en Concordia Colorada. Entendimos que las rencillas perjudican al Partido Colorado. No hay nada más grande que el partido. Nosotros somos meros pasajeros del partido tradicional y no amerita tener conflictos que perjudiquen las pretensiones”, argumentó.

Barrios sostuvo que desde Honor Colorado se apuesta al diálogo franco con todos los sectores del Partido Colorado. “Lo de ayer es una muestra más, como lo hicimos en Pilar, Misiones. Vinieron todos los dirigentes, el gobernador, el intendente, senadores, en este caso Rodolfo Friedmann. Se conversó en una pacificación en pos del partido, no hay algo más grande que el partido, nosotros solo somos meros pasajeros”, indicó.

Consultado sobre si hay un tufo de impunidad, aclaró que cada uno deberá responder sus problemas judiciales ante dicho Poder del Estado. “No tenemos injerencia en eso, cada uno con sus problemas, nosotros vamos a trabajar en la unidad del partido. No hay intereses oscuros, no hay un plan diferente. Queremos volver a ser Gobierno, si seguimos en esta línea, de pelearnos entre todos, no volveremos a ser Gobierno y únicamente se beneficiará la oposición”, acotó.