El legislador de la ANR manifestó sentirse tranquilo ya que se define como un hombre de lucha, quien pese a encontrarse en medio de un tsunami que debe “capear”, es todo un “piloto de tormenta”.

“El cadáver político goza de muy buena salud, el cadáver político todavía está en terapia intensiva, sin embargo, ya lo enterraron”, afirmó Bogado en declaraciones a la prensa.

Recordó que el Tribunal de Sentencia lo componen tres jueces y que uno de ellos lo absolvió totalmente, lo cual le da el derecho a presentar una apelación, con la cual él asegura, podrá recuperar su estado de inocencia.

Para Bogado, los magistrados se dejaron llevar por un medio que publica informaciones conforme a sus intereses y distorsionando lo que ocurrió en juicio.

“Yo tenía que haber sido absuelto porque no cometí ningún hecho punible, no existió durante todo el proceso ningún elemento objetivo que me vincule”, afirmó Bogado.

Finalmente dijo que nunca “chicaneó” y que un juicio no puede durar más de cuatro años pero que el suyo se extendió por seis años.