Al respecto el artículo Nº 34 inciso k de la mencionada ley menciona que “los funciona­rios de este servicio deben abstenerse de ejercer las acti­vidades proselitista de carác­ter político-partidario en el desempeño de sus funciones”. La legislación no señala que tal prohibición rija solamente para los escalafonados –por si cupiera esa argumentación–, sino que habla del funciona­riado en general, del cual el canciller es el máximo repre­sentante de la cartera.

Por otra parte el Art. Nº 30 en el capítulo VIII de los debe­res, prohibiciones y derecho manifiesta que “los funciona­rios del Servicio Diplomático y Consular deberán lealtad úni­camente a la República y a sus instituciones, a las que están obligados a ser­vir con independencia de per­sonas, grupos políticos o par­tidos. En tal sentido, ajustarán sus actos al ordenamiento jurídico nacional y a las ins­trucciones y directivas que se les impartan dentro del orden jerárquico al que pertenecen”.

El ítem continúa mencio­nando que “en sus relacio­nes con autoridades o repre­sentantes extranjeros y de organismos internacionales, observarán también las nor­mas del derecho internacional y los usos y prácticas diplomá­ticas generalmente reconoci­das”, expresa.

Al respecto, el excanciller y senador liberal Miguel Abdón Saguier expresó que Casti­glioni “de ninguna manera” puede ejercer cargo partida­rio. “Él se debe de forma exclu­siva a la República, debe soli­citar permiso al partido. Está violando la ley”, sentenció.

NO PIDIÓ PERMISO NI RENUNCIÓ

Las fuentes partidarias indi­caron que el legislador en per­miso raras veces ha asistido a las reuniones de la Junta de Gobierno. Afirmaron que aún no se ha presentado nin­guna solicitud de permiso o renuncia tras haber asumido el pasado 15 de agosto un cargo ejecutivo.

Hasta la fecha, Castiglioni tampoco solicitó un pedido de permiso en la Comisión Ejecutiva.

El presidente del Partido Colorado, diputado Pedro Alliana, confirmó que hasta la fecha el ministro de Rela­ciones Exteriores y vicepre­sidente segundo de la ANR, Luis Alberto Castiglioni, no presentó una renuncia al cargo partidario o bien pedido de permiso. “Hasta ahora no presentó nin­guna renuncia y tampoco un pedido de permiso en el cargo, por lo menos en mesa de entrada no hay”, sostuvo el presidente de los colorados.

Si bien Castiglioni no acudía las reuniones de la Comisión Ejecutiva a cumplir funcio­nes como vicepresidente de la ANR, la ley del Servicio Diplo­mático prohíbe que cumpla funciones y/o participe en actos proselitista.

Un caso similar se dio en el 2013 cuando Luis Enrique Chase Plate, miembro del Tribunal de Conducta de la ANR fue nombrado emba­jador ante el Uruguay y se vio obligado a renunciar al cargo debido a la incompa­tibilidad de ocupar ambos cargos a la vez.