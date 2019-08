El senador oficialista “Calé” Galaverna afirmó que no descarta apoyar el juicio político, siempre que no alcance también al presidente Mario Abdo Benítez. Los diputados liberales ya presentaron oficialmente el libelo acusatorio contra el mandatario, su vicepresidente Hugo Velázquez y el ministro de Hacienda, Benigno López.

En charla con la radio Monumental, el legislador mencionó que no descarta el juicio político a Hugo Velázquez, pero que no comparte que también alcance a Mario Abdo Benítez. “No tengo ninguna duda; existe desconfianza y sospechas respecto a Velázquez, pero eso no tiene por qué cargar el presidente Mario Abdo Benítez”, indicó.

“Finalmente el presidente de la República decidió hablar él mismo y es la mejor decisión. Este es una etapa que debemos superar y nos queda la parte política. En ese punto la responsabilidad es del vicepresidente, diga o no la verdad, debemos reconocer que Hugo Velázquez da la cara”, argumentó.

Galaverna señaló que el juicio político al vicepresidente Velázquez no es la única vía constitucional para que dé las respuestas que se necesitan. “Yo también reivindico el juicio político, pero como la última instancia, no como el primer procedimiento”, agregó.

Indicó que se podría dar vía interpelación o la presencia de Velázquez en la mesa directiva de ambas Cámaras del Congreso. “Existen numerosos procedimientos previos a ser utilizados. Pero, tampoco niego la posibilidad del juicio político. No soy enemigo del juicio político, finalmente es un resorte constitucional”, precisó.

Aclaró que no corresponde que la responsabilidad del vicepresidente Velázquez sea asumida por el presidente Abdo Benítez .

La Bancada Liberal, acompañada por la multibancada, presentó este mediodía en Diputados el libelo acusatorio para el juicio político a Mario Abdo, Hugo Velázquez y Benigno López, por mal desempeño en sus funciones.

Mientras Honor Colorado no respalde, no existen los votos suficientes para impulsar el enjuiciamiento.