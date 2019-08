El diario Última Hora publicó ayer un artículo en el que relata de forma pormenorizada los detalles de un encuentro que mantuvo el senador Blas Llano, presidente del Congreso, con algunos referentes del PLRA como Zulma Gómez, Blas Lanzoni y Fernando Silva Facetti, y de la oposición, entre ellos Fernando Lugo y Sixto Pereira.

En entrevista con ABC Cardinal, el senador de Patria Querida, Fidel Zavala, confirmó haber participado en dicha reunión -desarrollada el miércoles 31 de julio en un taller de autos propiedad del corredor de rally Antonio Ramos- y sostuvo el tema principal analizado fue el posible juicio político a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez.

En ese momento se habló sobre la doble acefalía y el cogobierno -según mencionó-, esto ante la inminencia de que el presidente y el vicepresidente sean destituidos de sus cargos tras el escándalo suscitado por la firma del acta bilateral.

Sobre esta posibilidad, Zavala dijo haberse manifestado en contra ante los que se encontraban presentes. “Les dije que no estaba de acuerdo, que (desde Patria Querida) tenemos una visión de defender las instituciones, que hay que ser precavidos y cautos para hablar sobre este tema y no llevar todo a tambor batiente”, refirió.

Luego de haber participado brevemente del encuentro, decidió retirarse del lugar, de acuerdo a su relato, para posteriormente acudir a la reunión del equipo de conducción política de Patria Querida, la cual tuvo como resultado la publicación de un comunicado referente a la postura del partido sobre el juicio político.

El senador patriaqueridista también recordó que, al momento de ingresar a la reunión, le pidieron que deje su teléfono celular en la entrada, hecho que le llamó la atención.

Teniendo en cuenta que solo estuvo presente durante 30 minutos como máximo, dijo no tener conocimiento de muchos de los temas que fueron tratados. Igualmente, manifestó que durante ese lapso de tiempo no escuchó nada referente a la repartición de cargos políticos para el gobierno de transición.

“Yo no estoy de acuerdo en manejar cosas tan importantes y trascendentales para el país de esta manera, manifesté mi disconformidad, me levanté y me fui”, recordó Zavala.

BLAS LLANO CONFIRMA REUNIÓN

En otra entrevista con el programa de TV “Cara o Cruz”, el senador Blas Llano (PLRA) también confirmó que efectivamente se desarrolló la reunión política aquel miércoles 31 en el taller mecánico mencionado en la nota periodística.

El mismo indicó que se estuvo debatiendo sobre la situación política vivida en ese momento ante el planteamiento de juicio político al Ejecutivo, viendo cuáles eran los escenarios con los diferentes representantes de la oposición que habían participado.