El diputado colorado Walter Harms lanzó este miércoles un peculiar desafío, especialmente dirigido a los periodistas del Diario ABC Color, para comprobar o rechazar la información de que los congresistas ya no quieren viajar a los Estados Unidos a raíz de la detención de la exdiputada Cynthia Tarragó.

Comentó que en estos días estuvo leyendo varias columnas de opinión de respetados comunicadores en las que afirmaban de manera categórica que numerosos integrantes de la Cámara de Diputados suspendieron sus viajes al exterior. “(El periodista Rolando) Niela en ABC afirmaba que muchos parlamentarios suspendieron sus vacaciones, como teniendo absoluto conocimiento de causa”, acotó.

Es por ello que planteó la posibilidad de que dicho medio periodístico, u otro que acepte la propuesta, regale pasajes a los políticos, de modo a saber quiénes se animan a ir al país norteamericano. “Que me regalen dos pasajes, o cinco para ir con toda mi familia, con estadía en Miami, para ver si es cierto que no podemos viajar. Para ir testando la realidad, así comprobamos lo que dicen. Me parece oportuno que ese mismo medio (por ABC) me haga llegar el voucher, para ver si podemos llegar a EE.UU. y lo más importante poder salir luego”, requirió.

Consultado sobre cuál es su destino elegido en este verano, el colorado comentó que pasará sus vacaciones en la ciudad de Encarnación, que a su parecer es la localidad más linda de todo el Paraguay. “Es la capital del turismo paraguayo y espero que todos puedan ir a conocer y a disfrutar. Nosotros los encarnacenos vivimos el carnaval como una cuestión de cultura por muchos años y no me lo perdería por nada del mundo”, agregó.